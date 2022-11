Afrikai eredetű hőhullám miatt október végéig tart a meleg, írta több hírportál is az elmúlt napokban, sőt még e hét elejére is szinte nyáriasan meleg időt prognosztizáltak napközbeni 16-22 fokkal. A Dunántúlra még melegebbet, akár 20-25 fokot is vártak. Európa jelentős részét ugyanis egy nagy kiterjedésű ciklon uralja, írták, ami több napon keresztül blokkolja a hideg levegőt és a ciklonokat. Az óceánon kialakult ciklonok elülső oldalán meleg levegő érkezik, amely egészen a skandináv térségig vonul, magyarázták a jelenséget.

Lehet, hogy Európa más részein valóban ilyen az idő, de megyénkben ezt ennyire nem érezzük. A hőmérséklet ugyan tűrhető, de a párás, ködös idő szemerkélő esővel már inkább a novembert idézi. A napot nem nagyon látjuk, este pedig már kell a jó meleg kabát. És az előrejelzés sem ígér túl sok jót. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezhet, 13 és 21 fok között alakulhatnak a maximumok. Csütörtökön napos és felhős tájak válthatják egymást számottevő csapadék nélkül. 13-19 fokra van kilátás a legmelegebb órákban.

A Dunától keletre, vagyis térségünkben - előreláthatólag - a következő hétvégére kisüthet a nap rövid időszakokra.