Adventi köszöntés címmel rendezte meg baráti versmondó találkozóját a Miskolci Baross Nyugdíjas Klub, a közösség versbarát körének közreműködésével. A rendezvény kedden délelőtt Miskolcon a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban valósult meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) támogatásával.

Szabóné Nagy Júlia Fotó: Detzky Anna

Idén a versengés helyett inkább a költeményekben való gyönyörködésre helyezték a hangsúlyt, amelyeket akár fel is lehetett olvasni. H. Barbócz Ildikó, Csorba Piroska, Orosz Margit, Bari Gábor, Fecske Csaba, Jacsó Pál, Serfőző Simon költeményei közül választhattak a szépkorú szavalók, akik most szűkebb körben jöttek össze. Advent első vasárnapjához kötődően meggyújtották a nyugdíjas klub adventi koszorúján az első gyertyát. A szavalatokban előkerült témaként a család és a lakóhely szeretete, a szülők, nagyszülők, unokák tisztelete, a barátság, a béke, a karácsony és szabadság is. A tizenhét versmondó produkciójáért könyvet és emléklapot kapott ajándékba.

Advent a reménység ideje

„Ez az alkalom lehetőséget biztosít a találkozásra, hogy az elmúlt években kialakult barátságokat felfrissítsük”– mondta köszöntőjében Szabóné Nagy Júlia, a Miskolci Baross Nyugdíjas Klub vezetője. „Miskolchoz és Borsodhoz kötődő kortárs költőket kértem, hogy személyesen ajánljanak verseket a mai ünnepi összejövetelünkre, hogy ritkán hallott szép költeményeket is megoszthassunk egymással. Néhány ismert költő versét pedig az internetről választották az előadók.”

Szabó Emil

Fotós: Detzky Anna

„Látjuk, hogy ma itt is fellobbant a hitet adó és jelképező gyertya. Kezdetét vette a karácsonyi ünnepvárásra való lelki ráhangolódás” – fejtette ki megnyitó beszédében Szabó Emil, a NYÉSZ Felügyelő Bizottságának tagja. „Különleges karácsonyvárás a 2022 évi, az előttünk álló problémás tél miatt. A mi ünnepségünk már ötéves múltra tekint vissza. Úgy gondolom, hogy küzdenünk kell azért, hogy ez a hagyomány fennmaradhasson. Ez az az ünnep, amikor a világosság, az élet és az öröm összekapcsolódik. Advent gyertyái ösztönözzenek, hogy nyitott szemmel és tiszta lélekkel nézzünk a világba, mert olyan időket élünk, amely tele van konfliktusokkal, erőszakkal, szenvedéssel és sötétséggel! Merjünk megértést, odafigyelést, ölelést, élményt, kedves emléket, szeretetet tenni a karácsonyfa alá! Az advent a reménykedés, valaminek a vége és egy újnak a kezdete. Ma verssel, a költők magasztos műveivel dicsőítik a résztvevők az alkalomhoz illő ünnepet. Szívből, belső érzelmi vallomással tolmácsolják a választott műveket. Kívánom, hogy még sokáig örvendeztessenek bennünket aktivitásukkal és sok-sok karácsonyt szeretetben, egészségben tudjunk együtt tölteni.”