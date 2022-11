Szabad-e okosórát használni vezetés közben? Ezt a kérdést feszegette cikkében az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Mint írják: Az időleolvasástól eltekintve általában nem. És a legtöbb európai országban büntetik is. Mert a sofőrnek a körülötte lévő forgalmi helyzetekre kell összpontosítania.

Elterjedt

Napjainkban egyre többen használnak hagyományos karórák helyett okosórát, ami érthető. Az okosóra ugyanis nem csak az időt és a dátumot jelzi, hanem számtalan más funkciója is van. A legtöbb okosóra olyan alkalmazásokkal rendelkezik, mint egy okos telefonkészülék, sőt, a sport, valamint az egészségügyi funkciókkal is ellátott modellek olykor még annál is többre képesek. Az okosóra tehát olyan, mintha egy okostelefont viselnénk a csuklónkon. Ha valaki vezetés közben rápillant az okosórájára, hogy megtudja a pontos időt, azzal nincs különösebb gond, hiszen időnként a műszerfal óráira is rápillanthatunk. Hasonló a helyzet, ha valaki az okosóráját hangvezérléssel használja. Ugyanakkor az már közlekedésbiztonsági (és persze jogi) szempontból aggályos, ha a sofőr a kezével babrál a készüléken azért, hogy üzenetet írjon, vagy olvasson, böngésszen a neten, egy hír után nézzen, stb. A funkciók használata ugyanis elvonja a járművezető figyelmét a vezetéstől, és ekkor a jármű lényegében kontroll nélkül, vakon megy előre.

Elvonja a figyelmet

Az okosóra használat figyelemelvonó hatása valamennyi jármű vezetése esetén érvényesül, így nem csak a gépjárművezetők, hanem a kétkerekű, valamint a lassú járművek vezetői is szankcióra számíthatnak, amennyiben tetten érik őket. Dániában – ahol napjainkban nagy figyelmet szentelnek a járművezetők figyelmét elvonó cselekményeknek – az okosóra illegális használata esetén a gépjárművek, a motorkerékpárok, valamint a segédmotoros kerékpárok vezetői 1500 DK pénzbírságra, és további 500 DK pénzbüntetésre számíthatnak (utóbbi az úgynevezett Áldozati Alapba megy), emellé egy büntetőpontot is kapnak. A jogsi elvesztéséhez már három büntetőpont elegendő, így a sofőrnek az elkövetkezendő két évben nagyon ügyelnie kell arra, hogy szabályosan közlekedjen. A bringások büntetése ugyanezért 1000 DK (napi árfolyamon számítva kb. 55 000 .-Ft).

Szankcióra számíthatunk

Magyarországon az okosóra vezetés közbeni jogellenes használata nem számít nevesített jogsértésnek. Ugyanakkor a KRESZ 3. § (1) bekezdés c/pontja azt írja elő, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, „köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon”. Ha ez a passzus sérül, akkor az elkövető hazánkban is szankcióra számíthat. Ezért a legjobb, ha az ilyen készülékkel rendelkező sofőrök már a vezetés megkezdése előtt okosórájukat „Ne zavarj!”, illetve „Vezetek” funkcióra állítják, hívják fel a figyelmet.