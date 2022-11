Csütörtök óta hatósági áras lett a burgonya és a tojás is. Péntek reggel a Búza téri piacon kérdeztük az embereket és a kereskedőket, mit hozhat az új rendelet.

A magyar termelői termékek standjánál többen álltak sorba tojásért. Az árak azonban nem csökkentek a hét elejéhez képest. Herceg Gyula Noé termelő és kiskereskedő jelezte, a közlönyben megjelent szöveg szerint az árstop az üzletekre és a bevásárlóközpontokra vonatkozik, a piacon árusító kiskereskedőkre nem.

A termelő

– Azonban az árstop miatt bajba kerülhetnek a termelők is. Ugyanis több nagyobb élelmiszerlánccal van szerződésünk, amelyben benne foglaltatik, hogy mennyiért veszik meg tőlünk a tojást. Ha azonban olcsóbban kell adnunk, akkor nagyon rosszul járhatunk. Hiszen a költségeink nekünk is ugyanúgy megnövekedtek, mint bárki másnak: a közüzemi számlák, az adóterhek, a járulékos költségek, a dolgozókkal kapcsolatos terhek. Az előállítási költségünk tavaszhoz képest hatalmasat nőtt. Nem 25 százalékkal, amennyivel most lejjebb vitték a tojás árát, hanem legalább 40 százalékkal. A tyúkra fűteni kell, világítani kell, ketreces tartást biztosítunk az uniós előírások szerint. A piacon a bérleti díjunk is emelkedni fog. Most azonban megvan a veszélye, hogy az áruházláncok nem veszik majd meg tőlünk a tojást az eddigi áron, mert akkor nem tudják haszonnal eladni. Ha pedig a termelő nem tud értékesíteni, nem tudja a takarmányt fizetni, akkor kénytelen lesz a tyúkokat levágni. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy hiány lesz tojásból – sorolta aggodalmait Herceg Gyula Noé.

Az üzlet

A Búza téri Coop Árucsarnokban azonban már átárazták a két terméket. Tóthné Dobi Hilda üzletvezető elmondta, a burgonya kilója 449 forint, 10 darab M-es tojás pedig 769 forint, ennyi volt szeptember 30-án is. Az üzletvezető szerint nem valószínű, hogy a tojásból és a burgonyából hiány lesz amiatt, hogy ársapkásak lettek. Az azonban igaz, hogy kristálycukor náluk sincs mindig, mégpedig azért, mert a nagykereskedő nem szállít folyamatosan. Amikor van cukor, akkor kiteszik a polcokra, de ha elfogy, egy darabig hiába keresik a vásárlók. Szerencse kell hozzá, jegyezte meg az üzletvezető.

A vásárló

De mit szólnak a vásárlók? János Lórántné szerint elsőre jól hangzik, hogy olcsóbb lett két élelmiszer, de kérdés, hogy az üzletek nem hozzák-e be más termékeken a veszteségüket.

– Én a piacon szeretek vásárolni, egyes kereskedőkhöz évek óta visszajárok. Még nem néztem, hogy ott most mennyibe kerül a tojás és a burgonya. De ha drágább is valamivel, mint az üzletekben lesz, jobban bízom a termelőkben. Tojást csak a piacon veszek, burgonyát szoktam boltban is. Azt is hallottam azonban, hogy a jövő év elején már nem lesz krumpli, mert nem termett belőle elég. Sajnos nem tudok nagy tételben venni, mert nem tudom hol tárolni. Kristálycukorból azonban már most hiány van. Nem könnyű az élet, főleg a nyugdíjasoknak. Nem is tudom, hogyan élnek meg azok, akik 60-70 ezer forint nyugdíjat kapnak havonta – tette hozzá János Lórántné. (A Világgazdaságnak nyilatkozó Farkas András nyugdíjszakértő arról beszélt, hogy jövőre akár a 200 ezer forintot is meghaladhatja az átlagnyugdíj, amennyiben 13 százalékos emeléssel számolunk a jövő év elején - a szerk.)

– Az jó, hogy olcsóbb lett a tojás és a burgonya, de az már nem, ha más élelmiszerre majd ráteszik a veszteséget – vélekedett Aranyi Béláné. – Tojást és krumplit gyakran vásárolok. A tojás ára már nagyon elment, úgyhogy örülök az árstopnak – búcsúzott. az asszony.

Szász Sándorné is attól fél, hogy a többi élelmiszer még drágább lesz.

– Ha így történik, akkor semmit nem értünk az egésszel. Krumplit gyakran vásárolok, nagy tételben egy-egy zsákkal, tojást pedig három hetente, egyszerre 30-at. Itt a piacon 95 és 105 forintért láttam a tojást, majd kiderül, mi történik az üzletekben, mert ott 25 százalékkal kell csökkenteni az árat. Nagy áruházban még nem voltam, kíváncsi vagyok, ott mennyi lesz. Az is gond, hogy a hatósági áras termékekből hiány van. A múltkor tejet és cukrot akartam venni, de egyik sem volt a boltban – panaszolta Szász Sándorné.