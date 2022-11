Veres Pál azt jelentette be, hogy a Diósgyőri vár veszélyben van. Tényleg van veszély?

Kezdjük a lényeggel. A legfontosabb tény az, hogy 17,5 milliárd forint áll rendelkezésre a vár felújításához, amelyből a magyar kormány 16 milliárd forintot adott Miskolcnak. Mindeközben a közbeszerzés győztese 12,7 milliárd forintért vállalta el a munkát. Az úgynevezett teljes “várkassza” tehát sokkal bővebb, mint a vár felújítási költsége, így a kormányzati támogatás nyilvánvalóan elég ahhoz, hogy a vár az eredeti tervek szerint felépüljön. Még akkor is elég, ha a tornyokra többet kell költeni, mint eredetileg gondolták.

A városháza arról beszél, hogy ennek ellenére ők plusz 2 milliárd forintot kértek a kormánytól, hogy még több pénz legyen ebben az ominózus "várkasszában".

A városházával az a baj, hogy úgy vannak, mint ahogy általában a baloldali pártok lenni szoktak, vagyis hogy előbb-utóbb mindig kifogynak a mások pénzéből. De ez csak a kisebbik baj, a nagyobb baj az, hogy úgy igényeltek újabb 2 milliárd forintot a kormánytól, hogy a jogszabályban előírt igazságügyi szakértői véleményt nem kérték meg, pedig egy pályakezdő projektmenedzser számára is nyilvánvaló, hogy erre szükség lett volna. A kormánynak végül már külön felszólítást kellett küldeni, hogy ezt pótolják, aztán mire ezt kilenc hónap után nagy nehezen megkérték, és megjött, már 2022. őszén jártunk, egy háborús korszakban, és egy megváltozott gazdasági környezetben. Addigra a magyar kormány világosan elmondta, a válság miatt takarékoskodni kell, a folyamatban lévő beruházásokat az eredeti tervek szerint befejezzük, de új fejlesztéseket nem kezdünk. Így aztán a városháza, élén a polgármesterrel, csakis saját magának, a saját késedelmének köszönheti, hogy erre a 2 milliárd forintra most várni kell.

Kiss János, a Diósgyőri vár miniszteri biztosa, országgyűlési képviselő

Forrás: ÉM

Ön korábban többször is elmondta, hogy a megújult Diósgyőri vár a miskolci turizmus vezérhajója lesz. Ezt az állítását most is tartja?

Természetesen. A megújult várba évente legalább háromszázezer turistát várunk, a vár lesz a miskolci turizmus új origója, és a város új jelképe. Sajnálom, hogy a városvezetés nem érti a várban rejlő lehetőségeket, és idegenkedik tőle. Ahol csak tehetik, belekötnek a várba, a városi propaganda lapban heteken keresztül szapulják, volt olyan baloldali politikus, aki kijelentette, hogy nem is lesz jelen a megnyitón. Ezt történelmi kontextusban persze megértem, mert a baloldali pártok nem azért jöttek létre, hogy várakat építsenek, hanem azért, hogy a várakat kiüresítsék. De ez egy százötven évvel ezelőtti gondolkodás, ideje lenni túllépni rajta, és megérteni, hogy a Diósgyőri vár nem a középkori Magyarország szimbóluma, hanem a modern Miskolc legfontosabb turisztikai bázisa.