Demján Sándor 2003-ban alapította meg – a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával – a Prima Primissima díjat, hogy évenkénti átadásával megjutalmazzák azokat a művészeket, sportolókat, valamint a tudományos élet, a népművelés, az oktatás és a sajtó képviselőit, akik munkásságukkal kiérdemelték a legkiválóbbaknak járó elismerést, továbbá teljesítményük, emberi tartásuk, értékrendjük követendő lehet mások számára. A VOSZ megyei szervezetének elnöksége 2006-ban csatlakozott a kezdeményezéshez. Azóta rendszeresen meghirdetik a megyei Prima díjat, amellyel a szűkebb pátria legkiválóbb képviselőit ismerik el.

– A kulturális missziónk azóta is változatlan: olyan példaképeket állítani a vállalkozók és a társadalom többi tagja elé, akiknek tudományos, kulturális vagy sportteljesítménye, értékrendje követendő példa lehet mindannyiunk számára

– fogalmazott Ádám Imre, a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke. – Sokan azért is várják a megyei Prima díjat, hiszen ez ad alkalmat a megye vállalkozói, gazdasági szereplői számára, hogy szűkebb pátriájukban is támogathassák a magyar szellemiség eredményeinek megőrzését, a magyar kultúra, művészetek, tudomány, oktatás, köznevelés és sport fejlesztését, az általuk elért eredmények megismertetését és elismerését.

Közös ünnepléssel

– Mindezek fényében november 5-én este immár tizennegyedik alkalommal rendezzük meg a Prima Gálát a jövőre 200 éves Miskolci Nemzeti Színházban, ahol közösen megünnepeljük a jelölteket és megjutalmazzuk a Prima díjasokat – mondta a VOSZ megyei elnöke. – A rendezvényünkkel bizonyíthatóan sikerült egy olyan kulturális eseményt meghonosítani, amely immáron a megye közéletének elválaszthatatlan és meghatározó ünnepe.

Ádám Imre elmondta, hogy idén is nyolc kategória kilenc jelöltje között dől el a három díj sorsa. A VOSZ megyei szervezetének 13 fős elnökségéből álló zsűri mellett azonban továbbra is nagy szerepe lesz a közvéleménynek, az ő szavazataik alapján hirdetik ki idén is közönségdíjast, aki szintén a Prima Gálán veheti át az elismerést. (A közönségdíjasokra a VOSZ megyei szervezetének honlapján keresztül szavazhatnak november 3-ig.)

A kilenc megyei Prima díjra esélyes jelöltet 130 jelölt közül választotta ki a zsűri, ők indulhatnak a Prima díjért. A három győztes idén is 1-1 millió forintot és Mancs gyönyörű bronzszobrát viheti haza, valamint megkapják az ifj. Vajda Attila ékszerész által készített, gyémántokkal kirakott aranykitűzőt, amely Mancs tappancsát ábrázolja stilizáltan.

– A Prima Gálán a három Prima díjast és a közönségdíjast magas színvonalú szórakoztató és művészeti produkcióval köszöntjük. Emellett a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztjuk az Év Vállalkozója díjakat – hangsúlyozta az elnök. – A négy díjazott VOSZ-tagot az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a szolgáltatás területéről választottuk ki. Mind a négy vállalkozás hosszú évek óta olyan teljesítményt nyújt, olyan innovatív megoldásokat alkalmaz, amiért példaképként állítható a vállalkozói közösség elé.