Továbbra is ellentétes irányba halad az országos lakáspiac két oldala. Októberben az ingatlankínálat szerény növekedésével párhuzamosan a kereslet mérséklődött – derül ki az októberi összesítőkből – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kivételes bővülés a községekben

Az országos kínálatban október során a friss kínálat egy százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit: közel 33 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. A legjelentősebb növekedést a községek könyvelhették el, a legkisebb településeken 9 százalékkal bővült a feladott lakás- és ház hirdetések száma tavaly októberhez képest.

A megyeszékhelyeken pedig 4 százalékos volt a növekedés. A teljes ingatlankínálat is bővült: október végén több mint 165 ezer eladó ingatlanhirdetésből válogathattak a vevők, szemben az egy évvel korábban elérhető 155 ezer eladó ingatlanhirdetéssel.

A kereslet országos szinten jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól. Az eladó lakások iránti érdeklődés több mint 40 százalékkal esett vissza tavaly októberhez képest. Pest megyében több mint 50 százalékkal.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében visszafogottabban, 22-29 százalékkal csökkent az ingatlanvásárlással kapcsolatos érdeklődés.

„A kereslet és a kínálat októberi alakulása nem jelent meglepetést, ugyanis az infláció gyorsulása, a reálbérek emelkedésének jelentős lassulása, a rezsiszabályok változása, ezzel összefüggésben megélhetési kiadások növekedése, miatt továbbra is óvatosak a lakásvásárlást tervezők” – mondta Balogh László a friss adatokat kommentálva. Hozzátette: „ebben a helyzetben az eladóknak alkalmazkodniuk kell a keresleti oldalhoz, azaz a lakáspiaci drágulás lassulása várható.”

Az ingatlan.com szakértője szerint novemberben sok olyan kérdés dőlhet el, ami a lakáspiac jövőjét a következő időszakban meghatározhatja. Az év végén lejáró állami támogatások esetleges meghosszabbításáról ugyanis ebben a hónapban születhet döntés. Szintén nyitott kérdés, hogy meddig tarthatnak ki az árak a gyengülő kereslet mellett, és mikor indulhat be az árcsökkenés a lakáspiacon. Ezekre a dilemmákra a következő hónapokban kaphatunk választ.

Csökkenő kereslet

Ami biztosan látszik már egy jó ideje, hogy az akár vidéki, akár városon belüli nagy méretű két-három szintes, energetikailag nem korszerű ingatlanok iránti kereslet körülbelül a tizedére esett vissza nálunk – fejtette ki megkeresésünkre Hausel László, a miskolci Gamma Ingatlan Kft. ügyvezetője.

– Vízválasztó jelenleg, hogy energetikailag korszerű az adott ingatlan vagy nem. Ha lenne tíz darab 100 négyzetméteres, hőszivattyús családi ház, aminek napelem is van esetleg a tetején, azt szerintem 15 perc alatt elvinnék – tette hozzá. Ugyanez igaz az ilyen korszerű lakásokra is, így válik ketté a piac. Az állampapír hozam az egekben van, 13-15 százalék nettó kamattal lehet lekötni a pénzt, és ez nagyon sok befektetőt arra ösztönöz, hogy inkább 3-6-12 hónapos lekötésekkel, de állampapírban tartsa a pénzét, így ezek eltűntek a vételi oldalról. A hitelből vásárlók pedig a hitelkamatok növekedése miatt koptak el. Azok maradtak a piacon, akiknek mindenképp vásárolni kell nagyobb vagy kisebb lakást, de ők is kisebb hitelekkel szeretnék – vázolta a helyzetet.

Meghatározó a rezsiköltség

A kínálati oldalt nagyban befolyásolja rezsinövekedés. Akinek nincs hűtő-fűtő klímája, vagy legalább vegyes tüzelésű kazánja, az gondban lesz január-február tájékán - prognosztizálta a szakember.

A fűtött terület aránya, ami meghatározó. Olyan három szintes ház esetében, ahol alulra költöznének, de nagy a belmagasság, nem tudják lezárni a következő szintet, és azt is fűteni kell – ezekkel van a legnagyobb gond jelenleg. Ezekre szinte meg is szűnt a kereslet, vagy olyan összeget mondanak, amiben benne van az energetikai korszerűsítés ára is. Külső szigetelés, nyílászárók cseréje – most napelemről sajnos nem lehet beszélni –, vagy hőszivattyús rendszer beépítése, ám ezek milliós tételek. Ha bekövetkezik a jelzett recesszió, kisvállalkozások dőlnek be, nem hogy ingatlant nem vesznek az emberek, az alapmegélhetéssel is gond lehet - vélelmezte. A kis lakások ára ezért emelkedik országosan és nálunk is, mert rengetegen váltanának kicsire. Ezek modern, kis energiafelhasználású ingatlanok. A hőszivattyú és a H-tarifa jelenti a csúcsot a keresletben - összegezte az ügyvezető.