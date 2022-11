Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke, Kaposvár Fidesz-KDNP-s polgármestere kezdeményezést indított, amelyben arra kérte a magyar önkormányzatokat és polgármestereket, hogy támogassák a szankciókat elítélő és a béke megteremtését célzó politikát. Az MJVSZ elnöke korábban az uniós szankciós politika megváltoztatását, a felzárkóztatási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásainak elérését kérte az Európai Bizottság elnökétől.

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő a napokban jelezte, a kezdeményezéshez Arnót, Alsózsolca, Felsőzsolca és Szirmabesenyő is csatlakozott, önkormányzataik határozatba foglalták, hogy szüntessék meg a magyar és európai embereket sújtó szankciókat.

A Fidesz-KDNP miskolci frakciója hasonló kiállást szeretne Miskolcon is, amelynek érdekében rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezik, tájékoztatta dr. Nagy Ákos, frakcióvezető portálunkat.

„Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy a miskolciak is kárvallottjai a brüsszeli szankcióknak. Az élelmiszerek, az infláció és az energiaárak elszabadulása közvetlenül is köthető azokhoz a megszorító intézkedésekhez, amelyet az Európai Unió vezetése hozott meg. Éppen ezért kötelességünk kiállni a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezése mellett, amelyben elítéljük a katonai agressziót és a béke mellett foglalunk állást, valamint kérjük a szankciós politika felfüggesztését, egyben a Magyarországot, és így Miskolcot is érintő felzárkózási és helyreállítási alap kifizetését! Ezen szándékunkat rendkívüli közgyűlési indítványban fejezzük ki, melyben 150.000 miskolci érdekeit képviseljük.” - tájékoztatott a frakcióvezető.