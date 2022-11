Tizenkét település, Rudabánya központtal működő háziorvosi ügyeleti ellátása került veszélybe a Kazincbarcikai járásban és környékén. Ennek biztosítása jelenleg kötelező önkormányzati feladat – számoltunk be róla 2022. október 2-án hírportálunkon. Egy másik cikkben az országos háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítására vonatkozó tervekről is írtunk november 10-én. Ezek alapján jövőre a rendszer működtetését alapjaiban az Országos Mentőszolgálat venné át és 14 helyen szűnne meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a háziorvosi ügyeleti ellátás. A Kazincbarcikai járás több polgármesterétől érdeklődtünk, hogy hol tart a háziorvosi ügyeletek ügye.

Fél évre kigazdálkodják

– Egy időre úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma és működik a szolgáltatás. A 12 település – Aggtelek, Alsótelekes, Felsőtelekes, Imola, Izsófalva, Kánó, Ormosbánya, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Trizs, Zubogy - közül, amelyik hozzánk tartozik, egy kivételével mindenki elfogadta azt a duplájára emelt árat, amit a háziorvosi ügyeletet jelenleg ellátó vállalkozó meghatározott számunkra – tájékoztatott Novák Péter Adrián, Rudabánya polgármestere. – Ormosbánya az, amelyik a régi áron hajlandó csak fizetni. (Korábban megtudtuk, hogy ez 1500 forintos óradíjat jelent.) Egyelőre viszont ők is bent maradtak a közös konzorciumban, mert nincs más partnerség a környéken, ahová be tudnának csatlakozni. Mi is értesültünk róla, hogy 2023. június 30-tól az Országos Mentőszolgálat átveszi a háziorvosi ügyeletek üzemeltetését, ami számunkra hatalmas segítség. Ugyanis Rudabánya esetében ez majdnem 1 millió forintba kerül havonta, amire nem kapunk állami támogatást. Az önkormányzatok a maradék fél évben valahogy kigazdálkodják a többletköltséget, mert nincs más lehetőségük.

Nem igazán hatékony

A polgármester szerint a háziorvosi ügyelet nem igazán működött hatékonyan az eddigiekben.

– Sokan egyszerűen meghosszabbított nyitvatartásnak tekintik a háziorvosi ügyeletet, ami délután 17-18 órától kezdődik. Többen amiatt választják inkább ezt a megoldást, mert a korábbi időpontot nehezebben tudják megoldani és este nem kell várakozni, mert nincs tömeg. Hátrány, hogy ügyeletes gyógyszertár viszont nincs a környéken és a normál gyógyszertár 16 órakor bezár. Úgyhogy a felírt gyógyszereket csak másnap reggel lehet kiváltani. A komolyabb egészségügyi problémákat pedig ügyeletben nem tudják ellátni, hanem elküldik a betegeket Kazincbarcikára és Miskolcra – fejtette Novák Péter Adrián.

Rendben működik tovább

Rudabányához és Ormosbányához legközelebb Múcsonyban van háziorvosi ügyelet.

– Minket egyelőre nem kerestek meg a helyi háziorvosi ügyelet megszűnésével kapcsolatban. Én is az internetről értesültem a hírről – árulta el Viszlai Viktor, Múcsony polgármestere. – Nálunk jelenleg is működik 11 települést – Alsószuha, Dövény, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Jákfalva, Kurityán, Múcsony, Sajókaza, Szuhafő, Szuhakálló, Zádorfalva – tömörítő ügyelet, amelyet a múcsonyi központban is egy külső szolgáltató lát el. Mivel értesüléseink szerint Ormosbánya megállapodott a rudabányai szolgáltatóval 2022. december 31-ig, ezért nem merült fel, hogy hozzánk csatlakozzon.