A legmagasabb, 130 fölötti intelligenciahányadossal rendelkező magyar embereket, mintegy 4500 főt tömörítő Mensa HungarIQa Egyesület „A legszínesebb szürkeállomány” mottóval működik. Nagyon különböző tagokból álló, de összetartó közösségről van szó. 30 éves jubileumi ünnepségsorozatának részeként, jövőre Miskolcra is hoznak majd programokat, hiszen itt is működik egy helyi csoport. November 26-án, délután pedig kihelyezett elnökségi ülést, azaz „Elnökségsimogatót” tartottak az Avasi Sörházban.

Problémamegoldó képesség

– Egyesületünk az emberek legintelligensebb 2 százalékát gyűjti egybe. A belépési feltétel egy nemzetközileg akkreditált intelligenciateszt megírása. Ezen, aki jobb eredményt ér el, mint amire az emberek 98 százaléka képes, az beléphet a Mensába – mondta dr. Kovács Katalin, a Mensa HungarIQa Egyesület elnöke. – A teszt az úgynevezett fluid IQ-t méri, ami megmutatja, hogy a már meglévő ismereteinket hogyan tudjuk új helyzetekben hasznosítani, vagy az elméletet – például a Pitagorasz-tételt – gyakorlatba átültetni. Továbbá azt is, hogy hogyan viselkedünk egy új helyzetben, amikor rögtönöznünk kell. Ezek miatt is azonosítják sokszor az IQ-t a problémamegoldó képességgel. Jelenleg egy adaptív tesztünk is készül, amiben a feladatok az előző kérdésre adott válaszból következnek. Ez arra alkalmas, hogy az IQ egy tartományát pontosítsa. Az intelligencia 50 százalékban örökletes, 50 százalékban pedig a környezeti hatások befolyásolják. Gyermekkorban még fejleszthető, de 17-18 éves korra megszilárdul, majd időskorban hanyatlani kezd. Tagjaink között az atomfizikus mellett előfordul például lópatkoló kovács nő, ipari alpinista és grafikus is. Nagy részük diplomás, de olyan is van, aki 8 általánossal rendelkezik.

Nem függ a végzettségtől

Ma már a munkaerőfelvétel során sok cég teszteli az új belépők intelligenciáját, de nem mindig a hivatalos intelligenciateszteket alkalmazzák.

– Az IQ egy képesség-részhalmaz, amely nem mutatja meg azt, hogy valaki mennyire művelt, vagy rutinos, milyen kreatív, vagy hogy csapatjátékos-e. A magas intelligencia, azoknak a munkaköröknek az esetében lehet hasznos, amelyekben gyorsan kell döntéseket hozni, vagy teljesen ismeretlen módon megoldani feladatokat. Ez a Mensában is megmutatkozik, hiszen nagyon sokan dolgoznak közülünk IT-területen. Több fejlesztő programozónk és nyelvészünk, tolmácsunk, fordítónk van. Ezekben a munkakörökben nagy mennyiségű ismeretet kell gyorsan és pontosan feldolgozni. Most zárul le a nyolc éve futó Intelligens vállalat elnevezésű versenyünk 370 tesztíróval, amely ehhez kapcsolódik. Viszont a foglalkozás és az intelligencia mértéke között nincs direkt összefüggés – hangsúlyozta az elnök.

Szeretnek játszani

A magas IQ erős közösségi összetartó erővel bír a Mensában is, hiszen a hasonló a hasonlónak örül.

– A magas intelligenciahányados gyakran együtt jár olyan jellemzőkkel, amelyektől az ember kicsit másnak érzi magát. Az iskolában gyorsabban tanul, ezért unatkozik, esetleg rendetlenkedik, amiért megszidják. A munkahelyen sokkal rövidebb idő alatt végzi el ugyanazt a feladatot, és ebből feszültsége adódik. Jellemzően gyorsabban beszél és szeret elmélyedni egy-egy tudományterület kis szeletében. Kíváncsi és érdeklődő, sokat kérdez. Tagjaink nagyon szeretnek játszani és feladványokat megoldani. Ehhez van egy 1500 darabos társasjáték-gyűjteményünk az irodában. Ráadásul elég régóta tartunk össze: a Mensa nemzetközi szervezetét 1946-ban alapították Angliában, a magyar Mensa HungarIQa Egyesület pedig 1993-ban alakult. A társasjáték-esteken kívül előadásokat és közös kirándulásokat is szervezünk. Telefonflotta-, illetve bankszámla-csomagkedvezményt is tudunk adni tagjainknak. Mensa Suli Programunkon keresztül mensás szülők 10-14 éves gyerekeinek tehetséggondozását végezzük, ahol például robotprogramozást, vitakultúrát, vagy épp zsonglőrködést tanulnak. Ez egyelőre Budapesten működik pilot jelleggel, de szeretnénk kiterjeszteni vidéki helyszínekre is. Elnökségi találkozóinkkal igyekszünk a fővároson kívüli csoportjainkat is meglátogatni. Havonta a Miskolci Kiemelt Helyi Csoport ad otthont ezeknek, akik ma városnézéssel is megajándékoztak bennünket. Mindezt egy buszos kirándulásba foglaltuk bele. Hamarosan indulunk Tokajba, Mádra és Szerencsre. Néhányan már a szerencsi Csokoládé Múzeumban vannak – sorolta dr. Kovács Katalin.

– Jelenleg a Miskolci Kiemelt Helyi Csoport a második újraalakulását éli. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az egyesület tagjai közül körülbelül százan élnek, amelyből nyolcvanan tagjai miskolci csoportunknak. Havonta rendszeres találkozóink vannak – fűzte hozzá Dozsnyák Péter, a helyi csoport vezetője.