„Az MTA rendes tagsága hatalmas elismerés, amit köszönök a kollégáknak, mert ők is úgy látják, ahogy anyukám mindig látta, hogy én egy rendes ember vagyok. Erről most már papírom is van” – mondta nevetve Kaptay György. „A Scopus-ban, a Web of Science-ban megjelenő cikkek és az azokra kapott független hivatkozások adják az alapját annak, hogy az embert egyáltalán kiválasszák a folyamat során. A legtöbbet az anyagok, főleg a fémes, keramikus nanoanyagok térfogati és határfelületi viselkedésével, egyensúlyával foglalkozom írásaimban is. A Bay Zoltán Kutatóhálózatban is dolgozom, ahol most főleg energetikai projektekkel foglalkozom, hogyan lehet hasznosabban nagy energiakihozatallal és kisebb széndioxid-szennyezéssel megoldani az energiagyártást. Ez most elképesztően aktuális”, tette hozzá Kaptay György.