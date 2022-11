Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) idén harmadik alkalommal hirdette meg az Év Kilátója és az Év Turistaháza pályázatát, amelyen a lakosság által beküldött hazai kilátókra és turisztikai szálláshelyekre lehetett szavazni. A voksolást óriási érdeklődés övezte, összesen 40 ezer szavazat érkezett be. 7800 szavazattal a Zsófia-kilátó lett az Év Kilátója, a Fehérkőlápa Turistaház pedig 2904 szavazattal hódította el az Év Turistaháza címet. Sikerei miatt ebben az évben Lillafüred lett az aktív turizmus fővárosa – tudtuk meg Petényi Mirkótól, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) igazgatójától.

A kimagasló eredmények elismeréseként pénteken mindkét helyen sajtótájékoztató keretében emléktáblát avattak.

Kilátás a Zsófia-kilátóból

Fotós: Ádám János

Máris népszerű kilátóhely

„Lillafüred a budapesti régió után a harmadik legkeresettebb turisztikai helyszín hazánkban nemzetközi szinten is, amit a szóban forgó címek is igazolnak” – hangsúlyozta Bózsó Gyula, az Északerdő Zrt. műszaki osztályának vezetője. „1900-ban már egyszer felavatták ezt a kilátót, idén pedig az év kilátója lett. Most a Magyar Turisztikai Ügynökség, az Északerdő és az Egererdő Zrt. konzorciuma nyomán valósult meg az építkezés, amihez később csatlakozott az Aktív Magyarország mozgalom is. A Zsófia-kilátó megérdemelten nyert, és nem csak a miskolci lokálpatriotizmusnak köszönhetően. Időnként sorba kell állni, hogy feljuthassunk, és a kilátóból letekinthessünk a csodálatos panorámára és a Palotaszállóra.”