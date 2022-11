Jelentős átalakuláson megy át az ingatlanpiac jelenleg, a korábbi trendek megtörni látszanak, köztük a durva áremelkedés és a minél nagyobb ingatlan utáni vágy is erősen visszaesett, hiszen a nagyságnak ára van, mely a várható rezsiszámlában mutatkozik meg markánsan. Ettől persze sokkal árnyaltabb a kép, valójában a kis méretű, korszerű lakások ára soha nem látott szintre emelkedik a legkevésbé frekventált környékeken is - mutat rá a szakember. Totális megállás mutatkozik azonban a több szintes, korszerűtlen energiarendszerrel ellátott ingatlanoknál, aki ebből vásárolt be, várhat a megtérülésre. További bizonytalanságot hoz a rendszerbe a kisebb-nagyobb mértékben várható recesszió, amikor még inkább lekerül a fókusz a lakhatásról, és sokaknál a megélhetés kerülhet középpontba. A folyamatban jelzés értékű, hogy a korábbi stabil ingatlanbefektetők váltanak az állampapírok felé a rövid-középtávon várható magasabb hozam reményében.