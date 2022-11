Az óvoda és az iskola energetikai korszerűsítése valósult meg Aszalón, amelyet szerdán adtak át ünnepélyesen. A beruházás több mint 160 millió forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően teremtett korszerűbb és szebb környezetet a gyermekek számára. Ezen felül a Magyar Falu programból új játszóeszközöket is kaptak az óvoda udvarára.

Elkészültek, mire eljött a tél

A projekt keretében az óvoda hőszigetelése, nyílászáró cseréje, fűtés korszerűsítése valósult meg, valamint napelemek kerültek az épületre – mondta dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere. Az általános iskolában szintén energetikai felújítást végeztek. Öröm és büszkeség számára, hogy a településen helyben működik óvoda és az általános iskola nyolc osztálya. Ezeknek az intézményeknek a megléte alapvető egy település életben maradása és fejlődése érdekében. A gyermekek jó közérzetének elérése az egyik legjelentősebb céljuk – tette hozzá a polgármester. Ehhez azonban meg kell ragadniuk a pályázati lehetőségeket, hogy ilyen ütemben tudjon fejlődni Aszaló.

A legjobb időpontban jött a felújítás

A mai nap a gyerekekről szól, hiszen egy másik eseményről érkezett ide, Halmajról, ahol bölcsődét adtak át – kezdte köszöntőjét dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. Most ugyan az óvoda és általános iskola épületének felújítását fejezték be, de már azt is tudatta a miniszterhelyettes, hogy Aszalón is lesz bölcsőde hamarosan. A kormány nagy erőket mozgat meg, és jelentős anyagi forrást biztosít ahhoz, hogy bölcsődéket, óvodákat, iskolákat hozzon létre vagy újítson fel, hiszen ahol gyermekek vannak, ott jövő van. Az épületek energetikai felújítása a legjobb időpontban készült el. Az aszalói általános iskola a szerencsi tankerülethez tartozik, ahol az elmúlt időszakban minden oktatási intézmény átesett valamilyen felújításon, korszerűsítésen – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Az intézmény körülményei

Soha sem mellékes, hogy milyen környezetben telik gyermekünk életének jelentős része, amikor éppen nem lehetünk velük – vélekedett Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Ezért döntött úgy a kormány 2010-ben, hogy a családok támogatása lesz az egyik legfontosabb feladata. Vállalásait, a magyar családok érdekeit szem előtt tartva igyekezett megvalósítani.