November elejétől elérhető a gyógyszertárakban a gyerekeknek orron át adható influenza elleni vakcina, közölte a termék gyártója. A receptköteles készítmény a közlemény szerint már kétéves kortól adható. A négykomponensű szuszpenziós orrspray az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió által ajánlott vírustörzseket tartalmazza. A tű nélkül, orron át adható védőoltás, amely élő, gyengített influenzavírust tartalmaz, 24 hónapos kortól 18 éves korig alkalmazható. A gyártó kitért arra is, hogy influenzaszezonban a megbetegedés szempontjából a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon sok időt töltenek együtt zárt térben, óvodákban és iskolákban.

Tanulmányok szerint a gyerekek hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek, akár 10 napon túl is fertőzhetnek, sőt a kisgyermekek már több nappal a betegség megjelenése előtt terjeszthetik a vírust. Az orrspray receptköteles, a készítmény orvosi, egészségügyi felügyelettel adható be.

Még nincs tapasztalat

– Nem újdonság az orron át adható vakcina, már tavaly is forgalomban volt – mondta lapunknak dr. Török Lajos, miskolci, házi gyermekorvos. – Azonban olyan kevesen alkalmazták eddig, hogy közel s távol nincs róla semmilyen tapasztalatunk. Ami nagy hátránya, hogy meglehetősen drága. A szülők engem még nem kerestek az orrspray-vel kapcsolatban. Ha van olyan kis páciensem, aki krónikus betegségben szenved, és számára ajánlott a védelem, a jól bevált védőoltásnál maradok. Kétéves kortól már adható az influenza elleni vakcina, de nem úgy működik, mint a felnőtteknél, hogy aki kéri, viheti. Gyerekek esetében mindig megbeszéljük a szülővel a védőoltás szükségességét. Azoknak ajánljuk, akik közösségbe járnak, vagy akiknek van valamilyen alapbetegségük. Azt szoktam mondani, hogy a két év alattiakat a környezetének kell védenie. Tehát a szülők és a nagyszülők is oltassák be magukat, és járványos időszakban ne vigyék a kicsit közösségbe, ha még otthon van vele a szülő – figyelmeztetett a gyermekorvos.

Elmondta: az influenza elleni vakcinának két típusa van. Az egyik, amit térítésmentesen biztosít a népegészségügyi intézet a veszélyeztetett csoportoknak, köztük a krónikus betegségben szenvedő gyerekeknek is. A másik, ami receptre kapható a patikákban.

– Ez utóbbit szoktam ajánlani, mert ez speciális eljárással készült, nincs benne semmiféle élő anyag, tehát biztonsággal adható bárkinek. Évek óta oltjuk vele a gyerekeket, de nem tapasztaltunk semmiféle szövődményt, mellékhatást. Szerencsére a gyerekek sokkal jobban átvészelik az influenzát, ahogy a covidot is. Probléma a krónikus betegségben szenvedő kicsiknél adódhat. Azonban akik egészségesek, 2-3 nap alatt legyőzik a vírust. Fontos ilyenkor az ágynyugalom, a bő folyadékbevitel, és a beteg gyermek semmiképpen ne menjen közösségbe. Pár nap múlva csökken a láz, és a gyermek visszanyeri az egészségét – vázolta dr. Török Lajos.