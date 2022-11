Utat, járdát és parkolót adtak át csütörtökön Felsőzsolcán. A Belügyminisztérium pályázatából közel 10 millió forintos ráfordítással valósult meg a beruházás. A fejlesztéseknek köszönhetően, a Deák Ferenc utca útburkolata és parkolója, valamint a Kassai utca járdaszakasza és buszmegállójának burkolata, továbbá a Bolyai utcai Szolgáltató ház előtti parkoló újult meg. Az érintett szakaszokon a csapadékvíz elvezetése is megoldódott. A fejlesztés azért volt különösen fontos, mert két óvoda is van a közelben, ahol egyaránt nagy a gyalogos, illetve az autós forgalom.

A válság miatt kicsit megtorpantak

Célul tűzték ki 2010-ben, hogy minél több infrastrukturális fejlesztést meg tudjanak valósítani a térségben – mondta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Tavaly kormányzati támogatásnak köszönhetően Felsőzsolcán átadták a salakos sportpályát, a skate pályát, utakat, buszmegállókat építettek, most pedig ismét átadhatnak egy felújított utat – tette hozzá. Az egész Európát érintő energiaválság miatt a fejlesztések is kisebb lépésekben haladnak most, de bízik abban, hogy hamarosan folytathatják a munkát – tudatta a képviselő.

Balesetveszélyes volt

Azért esett ezekre a területekre a választás, mert itt a legnagyobb a forgalom és nagy szükség volt a fejlesztésre – hangsúlyozta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere.