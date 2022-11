Amikor a Vágtázó Halottkémek, a Kabinet Rt., a Sky Fanatic, vagy éppen az Edda a rendőrségen keresztül üzen, hogy a Helynekemből, hogy mindenki hazaérjen, akkor az csakis a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság legújabb baleset- és bűnmegelőzési programja lehet – írták a police.hu-n.

A „Tixa üzentek Helynekemből” program célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a Helynekem miskolci koncertteremmel együttműködve különféle zenekarok dalszöveg részleteihez illeszkedő rendőrségi üzeneteket közvetítsen a TIXA online jegyértékesítő felületén keresztül a koncertre járó célközönséghez. Az online megrendelt koncertjegyeken feltüntetett üzenetek helyét a Tixa biztosítja, a Helynekem pedig a szervezésükben megvalósult programokkal járul hozzá a projekthez. Röviden arról van szó, hogy az online megrendelt jegyeken olyan rendőrségi üzenetek szerepelnek, amitől mindenki hazaér, és mindenki a pénzénél marad.

A rendőrségi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy-egy felpörgetett koncert után előfordulnak olyan balesetek, nem várt események, amelyek egy kis odafigyeléssel kikerülhetők lettek volna. A program 2022 november 7-től 2023. április 30-ig tart. Az üzenetek pedig egymást váltják majd az online megrendelt jegyeken.

Tixa üzenetek Helynekemből

1. Vágtázó Halottkémek – Hajnal végre „Hajnal jön majd szét vet az erő, mióta várom eljön az idő. Új napra ébredsz érdemes élni!” BAZ MRFK: Szédítő estéken, vágtázó hajnalokon is vigyázz magadra, meg azokra is, akik előtted állnak, és arra is, aki melletted áll. A biztonság közös kottánk, hangolj a biztonságra!

2. Kabinet Rt. – Szerelem, szerelem „Nincs még vége semminek, Csak éld az életed!” BAZ MRFK: Tiszta zene, tiszta buli, tiszta kék! Mondj nemet a drogokra, éld az életed!

3. Sky Fanatic – Élj pozitívan „Tudom az életben volt már egy-két gondod. De figyelj haver most valamit meg kell tudnod” BAZ MRFK: Anyád hazavár! Vigyázz magadra meg a csajodra! Mi is vigyázunk rátok. Rendőrség.

4. Satöbbi – Ajtó „Kilincsem rángatta ordítva, jól csinálta csak fordítva. BAZ MRFK: Miután elindultál a koncertre zárd be az ajtókat, hogy a betörés ne legyen slágertéma.

5. Vágtázó Halottkémek - Élő világegyetem „Hej végtelen tér, haj végtelen láng” BAZ MRFK: Az éjszaka, és a szám is véget ér, egy szám örök a biztonságodért:112!

6. Edda – Veled vagyok „Csak néhány fény az országúton az autó rohan velem. Ez az életem, ez az életed” BAZ MRFK: Ha fény vetül a láthatóságra, mindenki hazaérhet.