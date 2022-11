Ismét megnyitotta a Miskolci Polgári Szalont Pelczné dr. Gáll Ildikó, a Miskolci Gráciák elnöke november 25-én, pénteken délután a megyeháza dísztermében. A szalon vendége ezúttal dr. Juhász Hajnalka nemzetközi jogász, a KDNP országgyűlési képviselője, az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának tagja volt.

"Megtiszteltetés számomra a meghívás és nagyon jó haza jönni, hiszen én is miskolci vagyok, de ma már Budapesten élek. Azt gondolom, hogy a borsodi nők nagyon erősek és a parlamentben eléggé felül reprezentáltak vagyunk, amire nagyon büszkék lehetünk" - mondta dr. Juhász Hajnalka. "Nagyon fontos a családi modell. Édesapám a megyei kórház igazgatóhelyettese volt. Büszke vagyok a nővéremre is, aki Magyarország első női szívsebésze lett. Mélységesen hiszek abban, hogy azoknak a keresztény hagyományoknak, amelyeket a magyar kormány is képvisel, nagyon nagy szerepe van a gyökereknek. Én korábban a közigazgatásban töltöttem tíz évet, ami sokat segített a későbbi képviselői munkámban. Ez nehéz út. Azt gondolom, akkor csinálom jól a munkámat, hogyha otthon belépek az ajtón, akkor feleség vagyok és minden mást kívül hagyok. Sosem versenyeztem a férfi kollégákkal, mert úgy éreztem, hogy kiegészítjük egymást. Viszont különösen az ellenzékkel szemben keménynek kell lenni, hogy az embert komolyan vegyék. Ez tanulási folyamat volt számomra is és a mai napig tanulok. A borsodi háttér ebben segítséget adott."

Megvédi a keresztény értékeket

A képviselő uniós tapasztalatairól is szó esett, ahol a keresztény érdekeket különösen nehéz képviselni.

"Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezzel szemben egy méltánytalan balliberális lobbimunka folyik Európában, amelynek ékes példája a gender kérdés. Nekünk magyaroknak és keresztényeknek szövetségeseket kell találnunk, mert el fog jönni a konzervatívok ideje is az unióban. Nagyon sokszor jártam már úgy, hogy magyarként egyedül álltam ki olyan véleménnyel az Európai Parlamentben, amivel más nemzetek képviselői is egyetértettek, de nem vállalták fel. Jelenleg a keresztényeket lejáratása folyik Európában, amivel szemben én mindig konfrontálódni fogok. Számomra ez szolgálat, amiben az egyre nagyobb rutinom sokat segít" - osztotta meg a KDNP-s képviselő.