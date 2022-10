Mindig ügyelni kell idős embertársainkra, de ebben a hónapban különösen rájuk irányul a figyelem. Most pedig a világban zajló események miatt még inkább törődnünk kell egymással – mondta dr. Kiss János országgyűlési képviselő. Az egészség pedig a legfontosabb, annak megőrzésében szeretnének most segíteni a készítményekkel, amelyeket hoztak képviselő társaival – emelte ki. Reményeik szerint az idősek jobb közérzetéhez is hozzájárulhatnak az adománnyal, amelynek az otthon lakóinál lesz a legjobb helye – vélekedett dr. Kiss János.