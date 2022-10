Miskolcon a könnyűzenének és a rockzenének sok évtizedes múltja van, 1973-ban itt rendezték Magyarország első – és sokáig egyetlen – rockfesztiválját, mely szélesen értelmezett könnyűzenei fesztiválként jelentős tömeget mozgatott meg a városban és a hazai jelentős zenekarok többsége fellépett a fesztiválon. A Rocktoberfest-et idén 20 éve 2002-ben rendezte meg először a Miskolci Egyetem Rockwell Klubja. Miskolcon akkor – és azóta is – egy nagyobb volumenű zenei fesztivált szerveztek, a Miskolci Egyetemi Napokat (MEN), mely főként az egyetem hallgatóinak rendezvénye, tavasszal. A rendezvény megálmodói szerettek volna egy hasonlóan nagy, több napos zenei fesztivált ősszel is.

Jól sikerült a kísérlet

A rendezvénnyel a Rockwell Klub kísérleti programsorozatot is indított: rockelőadók mellett a hazai alternatív, underground képviselői és az újonnan felfedezett előadók is helyet kaptak, különösebb műfaji, stílusbeli korlát nélkül. Rocktoberfest 2012-ben volt utoljára Miskolcon, ekkortól kezdődött el szeptemberben a Miskolci Sörfesztivál, mely zenei téren teljesen más, főként retro előadókat vonultatott fel. Miskolcon azóta is a MEN a legnagyobb könnyűzenei fesztivál, a városban nem indult el hasonló kezdeményezés.

Margaret Island

Fotós: Czinege Melinda

Ez lesz a legszínesebb

Idén a valaha volt legszínesebb Rocktoberfest várható, zeneileg és egyéb vonatkozásokban is október 13. és 15. között. Ez lesz az első olyan zenei fesztivál a borsodi megyeszékhelyen, ahol három aktuális világsztár is koncertet ad (Minelli, Inna, Regard). Az első Rocktoberfest-ek fellépői közül idén – a Budapest Park után – itt tér vissza a Quimby és fellép a Kiscsillag is. A mostani hazai trend nagyobb zenekarai közül a Carson Coma először mutatkozik be nagy rendezvényen Miskolcon, a Margaret Island és a Punnany Massif fellépésére már most jelentős az érdeklődés – tudatták a szervezők.

Carson Coma

Fotós: Karnok Csaba

Ingyenes repohár

Emellett az elektronikus és underground vonal több jelentősebb képviselője is színpadra lép majd. A több helyszínes zenei esemény a Miskolci Egyetemi Campus közepén lesz, ugyanott, ahol korábban, azonban az eddigieknél nagyobb területen. A rendezvény külső helyszínei több mint 9 ezer négyzetméteren helyezkednek el, ebből a nagyszínpad előtti terület fedett lesz. A Rockwell Klub három beltéri helyszínen várja a fesztivál látogatóit. A Rocktoberfest lesz az első fesztivál Magyarországon, ahol ingyenes lesz a repohár, cserébe mindössze két dolgot várnak el a fesztivál látogatóktól, hogy ne dobják el és ne vigyék haza – ismertették a szervezők az újítást.