A 2019-es önkormányzati választáson számos ígéret elhangzott, a Miskolcot irányító Velünk a Város frakció részéről, de ezek egy része ígéret maradt, mennyire lehet így hiteles egy város vezetése három év távlatában?

Egy város vezetésének, mind a polgármesternek, mind pedig a mögötte lévő többségnek kiemelt felelőssége van – kiváltképp, ha a választott képviselők egy részét pusztán politikai okok miatt nem vonja be a közös munkába. Vannak települések, ahol politikai világlátástól függetlenül képesek együttműködni az önkormányzati képviselők, és vannak, ahol kevésbé, vagy egyáltalán nem sikerül ez. De egy biztos: a mindenkori polgármesternek lehetősége van a közös gondolkodás megteremtésére, így neki kell nyitottnak lennie. A be nem tartott ígéretek mellett a szakmaiatlan, átgondolatlan és kaotikus döntések vezetnek egy-egy prosperáló település lemaradásához, ami erősen erodálja a regnáló polgármester hitelességét – ez alól nem képez kivételt Miskolc sem.

A baloldal mélyrepülésének mik az okai?

A hazai baloldalnak meglátásom szerint három komoly, megoldatlan nehézsége van. Egyrészről nem tudnak megújulni, másrészről hitelességi problémákkal küszködnek, és végül egyre feltűnőbb az, hogy nemzetközi érdekeket képviselnek. A megújulás hiánya világos és a kívülről irányítottság is szembetűnő – leginkább az országos politikai színtéren. A hitelességi problémák egy része a megújulás elmaradásából ered, ám van olyan oldala is, ami a helyi politikában jelentkezik. Ez Miskolc esetében messziről is látszik.

Miskolcon egyre nyíltabb a Velünk a Város és az azon belüli Demokratikus Koalíció nézetkülönbsége, legutóbb például az időközi választás elbukását is részben Veres Pál számlájára írták. Emiatt érheti-e hátrány a városban élőket?

Ha egy polgármester mögötti politikai közösségben az egymás közti vita eldurvul, ha egymást kezdik hibáztatni egy-egy kudarc után, akkor felborul az egység, és ez szükségszerűen politikai csődhöz vezet. A vitákat meg lehet oldani kompromisszumokkal, a vádaskodás után azonban nem lehet könnyen tovább lépni. Ha a város vezetése széthúz, annak mindig a település issza meg a levét. Józan paraszti ésszel belátható, hogy a szövetségesek közötti vita rengeteg energiát és időt vesz el a valódi, hasznos munkától. Az effajta viták felőrölik a politikusokat. Ez persze az ő személyes problémájuk, de az ebből következő politikai bénultság a lakosoknak fog fájni.

Továbbra is tarthatatlannak találja a miskolci tömegközlekedés helyzetét a lakosság jelentős része, a városvezetés azonban folyamatosan másra mutogat, mennyire helyes stratégia ez?

Amikor egy vezető politikus nem tudja vagy nem akarja vállalni a felelősséget, akkor logikusnak tűnik a felelősség eltolása. De itt nem országos politikai csatáról van szó! Nem a közéletnek szóló pozíciók elfoglalása a cél. Itt egy várost kell irányítani. A választók ezen a szinten pedig nem szívelik azt, ha a polgármester másokat hibáztat, nem pedig az akut probléma megoldására koncentrált. Logikus, de hosszú távon önsorsrontó taktika. Ha ezt a polgármester tudja, akkor azt gondolom, hogy inkább a saját kétségbeesett tehetetlensége miatt választja ezt a politikai stratégiát. De a menekülés csak időlegesen működhet, nagyon hamar eljön az az idő, amikor a választópolgárok fel fogják tenni a kérdést: téged választottunk meg polgármesternek, neked kell megoldani a problémát, miért mutogatsz másokra?

A folyamatos mentegetőzés más baloldali városvezetés esetében is megfigyelhető, lehet-e ennek hosszútávú következménye (Például a választók megbüntetik a 2024-es választáson a regnáló polgármestert, azzal, hogy nem választják meg)?

Azt gondolom, hogy azok a polgármesterek nézhetnek komoly aggodalommal 2024-re, akik az együttműködés helyett a megosztást erősítették helyben, akik a fejlődés elé helyezték saját hatalmi ambíciójukat, és azok is, akik valós munka helyett a felelősség hárításával, a másikra mutogatással töltötték el az elmúlt éveket. Szerintem Miskolc esetében van miért aggódnia a városvezetésnek.

Az időközi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP jelöltje győzött, így csökkent a baloldali Velünk a Város frakciószáma, ebből milyen következtetést lehet levonni?

Időközi választásokból nem szokás hosszú távú következtetéseket levonni, így ezzel én is óvatosabban bánnék. Az viszont tény, hogy komoly üzenete van egy-egy ilyen fordulatnak. Ha ezt nem hallja meg a pozíciókat vesztő városvezetés és nem változtat a politikáján, akkor tényleg aggódnia kell a következő választásokon.

Okozhat-e ez további konfliktusokat például a többi párt esetében?

Mindenképpen. Országos szinten látok olyan fordulatokat, amelyek jelzésértékűek. Az elmúlt félévben megtartott időközi választásokon a jobboldal huszonhat egyéni körzetet nyert meg különböző nagyságú településeken, míg a baloldal csupán kilencet, ebből négyet a fővárosban. Miközben a kislistás helyeket nézve a kormánypártok húsz mandátumot, a baloldal pedig egyet sem szerzett meg. Szembetűnő tendencia, hogy azokban a városokban, ahol a baloldali vezetés politikai válságban és bénultságban van, ott sorra vesztik el az időközi választásokat. A vereség után pedig, ha nem történik meg az őszinte számvetés, akkor konfliktusok fognak kirobbanni. Ahol több baloldali párt működik együtt, ott elkerülhetetlen lesz a minden alkotó és építő energiát elszívó konfliktus. Ez szükségszerű.

Az országos politikai harcok, mennyire lehetnek kihatással a várost vezető nagykoalícióra?

Mindig van az országos politikának befolyása, azt mondják, hogy minél nagyobb egy település, annál inkább. Azt látjuk országosan, hogy Demokratikus Koalíció az árnyékkormánnyal le akarja uralni a baloldalt. Gyurcsány Ferenc egyértelműen kimondta, hogy nem várnak tovább arra, hogy a többi ellenzéki párt megoldja a saját problémáit. Gyurcsány Ferencék most erőből politizálnak, aminek szükségszerűen van lenyomata egy-egy város esetében. Nem véletlen az sem, hogy Miskolcon is a Demokratikus Koalíció most a leghangosabb a balliberális oldalon.

Egy ilyen ciklus után jelölhetik-e újra Veres Pált? Vagy inkább pártembert szeretnének látni a balliberális pártok Miskolc élén?

A jelenlegi folyamatok egy irányba mutatnak: azokat az elvileg párton kívüli polgármesterek, akik nem tudnak úrrá lenni az egyébként is megosztott balliberális oldal helyi vitáin, egyszerűn leszedik a pályáról. Ha egy pártonkívüli politikus nem jól teljesít, annak hatványozott nehéz helyzete lesz, hisz nincs olyan szervezet, ami megvédené. Ebből a szempontból Veres Pál miskolci polgármesternek tényleg van miért aggódnia.