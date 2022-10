Két nagy témakörben, az egészség és a pszichológia területeiről hoznak témákat kollégáink az elkövetkező időszakban a Borsod Online új podcast-sorozataiban.

- Hiányzott az életemből ez a fajta megnyilvánulás, hiányzott az, hogy beszéljek a hallgatókhoz, mert valamikor rádióztam és tévéztem is, és bár ez egyoldalú kommunikációnak tűnik, mégis tudtam, hogy a másik oldalon hallgatnak vagy néznek - mondta Nagy-Hankó Krisztina, aki újságíróként is gyakran foglalkozik egészségügyi témákkal. A nagycsaládosok helyzete is a szívügye, nemcsak azért, mert háromgyermekes családanya, hanem azért is, mert egy ilyen civil szervezetben is tevékenykedik. - Nagyon örülök annak, hogy ebben a műfajban most kipróbálhatom és megmutathatom magam - mondta.

Kollégáink mostantól hallhatóak is lesznek: Nagy-Hankó Krisztina és Petri Nóra

Fotós: Pásztor Attila

- Világgá mentem! Ez lesz az első adás címe – ismertette Petri Nóra kollégánk. - Rendhagyó lesz abban az értelemben, hogy ez nem egy klasszikus beszélgetés lesz, amely általában egy kérdező és egy válaszoló között zajlik, hanem igyekeztem sokféle oldalról körbejárni azt a témát, amikor úgy érezzük, hogy elegünk van. Mit mondanak erről a miskolciak, hogyan vélekedik erről egy sikerkönyvszerző, mit mond a turisztikai szakember, mert világgá menni sokféleképpen lehet. Még mi is kísérletezünk, keressük a hangunkat – tette hozzá.

Az első podcastot vasárnap délelőtt 11.30 órakor adjuk közre, amit majd hetente ugyanebben az időben újabb és újabb hallgatni valók követnek podcast-csatornánkon.