Ősszel a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A gépjárműveket ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Alkalmazkodjanak a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel a ködös, esős időjárásra.

Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépőkre. Ebben az időszakban a gyalogosok és a kerékpárosok is kevésbé láthatók az esernyő és a kabát kapucnija alatt figyelmetlenebbül közlekednek. A járművezetők számára fontos feladat az őszi közúti közlekedésre való felkészülés, mellyel a balesetveszélyes helyzetek elkerülhetők.

Ködös, nyálkás időben az előzéseket is nagyobb körültekintéssel kell megkezdeni | Fotós: Pezzetta Umberto

A rendőrség a következő jó tanácsokat adja ehhez:

Őszi reggeleken párás, deres és száraz útszakaszok válthatják egymást, megváltozhatnak a tapadási viszonyok. Legyenek körültekintőek!

Balesetveszélyes a párás szélvédő és a nem megfelelő kilátás, ezért elindulás előtt mindenképpen tisztítsa meg az üveget.

Fontos, hogy a jármű jól látható legyen, ezért ellenőrizzék a világító berendezések működését, és gondoskodjanak a lámpák búrájának tisztán tartásáról!

Töltsék fel az ablaktisztító tartályt szélvédőmosó folyadékkal, és ellenőrizzék az ablaktörlő gumik állapotát!

Szürkületben, sötétedéskor számítsanak a munkába, iskolába induló, illetve onnan távozó gyalogosra, kerékpárosra, akik a megváltozott látási viszonyok miatt esetleg nehezebben észlelhetőek.

A kerékpárosok is nehezebben észlelhetők | Fotós: Bencsik Ádám

A vízátfolyások, az őszi munkálatoknál az úttestre felkerült sár mind veszélyforrások lehetnek, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Erdős, bokros részen a lehulló falevelek csúszóssá teszik az utat, ezért a sebesség megválasztásánál alkalmazkodjanak a megváltozott útviszonyokhoz!

Figyeljenek az útra tévedt állatokra, és nemcsak a vadat jelző táblánál, hanem mindenkor válasszanak olyan sebességet, hogy adott esetben biztonságban meg tudjanak állni!

Erre az időszakra jellemző a köd kialakulása is, gyakran a foltokban előforduló köd korlátozza a belátható útszakasz hosszát. Elsősorban a sebesség és a követési távolság helyes megválasztására, valamint az előzési szabályok betartására kell kiemelt figyelmet fordítani. A látni és látszani elv ezen időszakban is nagyon fontos, így feltétlenül gondoskodjanak a járművek megfelelő világításáról! Köd esetén szükség szerint használjanak ködlámpát.

Ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát csak indokolt esetben használjanak! A hátsó helyzetjelző ködlámpa a mögöttünk haladót erős fénye miatt zavarhatja, bekapcsolása mellett a féklámpa nehezebben ismerhető fel, ami baleseti veszélyforrás is lehet.

Mielőtt útnak indulnak, ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát, a megfelelő nyomást, a bordázat mélységét!

A balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, türelmesen, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben.

Zenével a közlekedésbiztonságért

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére Adj esélyt! címmel, Hauber Zsolt zeneszerző komponálásában közlekedésbiztonsági klip készült.

A klip története szerint egy család szépen induló napja tragédiával végződik egy felelőtlen sofőr miatt. A zene, a szöveg és a képi világ is azt üzeni, hogy a közlekedés során figyeljünk oda másokra is, mert felelősséggel tartozunk a többi közlekedőért is az utakon, tetteinknek súlyos következményei lehetnek.