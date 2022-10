Veres Pálnak, Miskolc – magát függetlennek tartó – polgármesterének egyre nehezebb összetartania az őt támogató – rendkívül sokszínű – baloldali pártokból és szervezetből összeállt Velünk a Város frakció egységét. Ez már megmutatkozott a 2019-es önkormányzati választással megkezdődött ciklus első két évében - gondoljunk csak a Demokratikus Koalíció önkormányzati ülést bojkottáló akciójára, vagy amikor egyszerűen nyíltan nem álltak ki a városvezetés által beterjesztett javaslat mellett.

A tavaly ősz óta eltelt tizenkét hónap azonban azt is megmutatta, hogy egyes esetekben nemcsak a DK, hanem a polgármestert nem számítva 15 tagú Velünk a Város frakció harmadát alkotó Jobbik-frakciócsoport sem áll ki Veres Pál mellett. Ráadásul az idei őszi időközi önkormányzati választás eredményeképpen eggyel csökkent a városvezető frakció létszáma.

DK-s fricska

Emlékezetes, hogy tavaly az októberi rendes közgyűlési ülésen, amikor Veres Pál – egyébként jogszabály szerint járó – jubileumi jutalmáról kellett szavazni, az akkor még 3 tagú DK-s frakciócsoport nevében dr. Mokrai Mihály jelezte, hogy amennyiben nem kötelezően kifizetendő jutalomról lenne szó (Veres Pál 35 éve van közszolgálatban, így alanyi jogon 4 havi illetményének megfelelő pénzjutalom illette meg – a szerk.), akkor a frakciócsoport nem támogatná kifizetését.

A polgármesteri juttatás körül később is alakultak ki nézeteltérések. Az idei első, januári testületi ülésre terjesztették elő a polgármester és az alpolgármesterek fizetésének és költségtérítésének emelkedéséről szóló javaslatot. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XCXXXIX. törvény idén január 1-jén életbe lépett módosítása szerint a törvény a következő módon határozza meg a polgármester illetményét: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.” A paragrafus másik bekezdése azt is meghatározza, hogy mindemellett havonta tiszteletdíja 15 százalékának megfelelő költségtérítés is jár a polgármesternek, amely így 195 ezer forint. A törvény az alpolgármesterek javadalmazásáról is határoz: illetményük a polgármesteri illetmény 70-90 százaléka lehet, költségtérítésük ugyancsak 15 százalék. Mindezek alapján tehát törvény határozza meg ezeket a juttatásokat, ennek ellenére a Velünk a Város frakció tagjai nemmel szavaztak. A frakció nevében éppen dr. Mokrai Mihály jelezte, hogy ebben a helyzetben elfogadhatatlan számukra az emelés.

Bombameglepetés

A júliusi közgyűlési ülésen azonban újra feltűnt a polgármester és alpolgármesterek juttatásairól szóló előterjesztés, hiszen az önkormányzat mulasztást követett el azzal, hogy nem fogadta el a javaslatot. Úgy tűnt, a júliusi közgyűlési ülésre sikerül összehozni arra a frakcióegységet, hogy megszavazzák az előterjesztést. Napirend előtti felszólalásában maga a polgármester is kérte, hogy ne kövessen el ismét törvénysértést a testület. A konkrét napirendi pont ismertetésekor egyetlen hozzászólás sem volt a képviselők részéről. Úgy tűnt, hogy mindenki megérti a döntés tétjét. Éppen ezért volt bombameglepetés, hogy a voksoláskor újra elbukott a javaslat. A Veres Pál fizetésének emeléséről szóló előterjesztés mindössze 11 igen voksot kapott, ami kevés volt az elfogadáshoz. A három alpolgármester béremelését még nagyobb arányban utasították el, hiszen csak 7-7 képviselő nyomta meg az igen gombot. A DK-sok voksai mellett itt már a Jobbik szavazatai is hiányoztak ahhoz, hogy kellő támogatást kapjon a javaslat.

A Jobbik nem támogatta a jelöltet

Először a polgármesteri és alpolgármesteri fizetések kapcsán jelentkezett az, hogy nemcsak a DK, hanem a Jobbik sem ért egyet mindenkor a városvezetés elképzeléseivel. A következő ilyen ellentmondás akkor következett, amikor a listás országgyűlési képviselői mandátumhoz jutott DK-s Hegedűs Andrea miskolci egyéni önkormányzati képviselői helyére a 3-as választókörzetben kiírt helyi időközi választásra a pártja (DK) által jelölt, valamint a városvezető pártok és szervezetek által is helyesel Sebe-Gazdig Judit támogatói közül kimaradt a Jobbik. Nem támogatta a jelöltet, de saját jelöltet sem indított a választáson.

Emlékezetes, hogy az időközi választást elvesztette a városvezetés jelöltje, a mandátumot a Fidesz és a KDNP által indított Barta Gábor szerezte meg. Ezzel az a helyzet is előállt, hogy a polgármesterrel együtt korábban 16 tagú Velünk a Város frakció taglétszáma eggyel, 15-re csökkent. Továbbá megszűnt a DK-s frakciócsoport, hiszen már nem éri el a frakciócsoport megalakításhoz szükséges 3 főt a DK képviselőinek száma.

Pengeélen a szükséges többség

A helyzet további pikantériája, hogy a közgyűlésben a fontosabb javaslatok – például rendeletek megalkotása, módosítása – elfogadásához minősített többség, azaz az képviselők számának fele, plusz egy igen szavazat szükségeltetik. A 28 tagú miskolci közgyűlésben a Velünk a Város frakció most 15 képviselőt számlál, azaz éppen megvan a szükséges többség. De csak abban az esetben, ha mindenki jelen van a szavazáskor.

Víziközműs adom-nemadom

A városvezetéssel való egyet nem értés megnyilvánult az ivóvízellátás kérdésében is. Tudni illik, a város tárgyalást kezdett a kormánnyal, hogy – a Mivíz Kft. súlyos veszteségei miatt - átadná a víziközmű-szolgáltatási kötelezettséget és a szolgáltatás ellátásához szükséges vagyont az állam számára. A tárgyalás eredménye még nem ismert, de előbb a Jobbik, utána pedig a DK is jelezte, hogy a közgyűlésben nem fogja támogatni az átadásról szóló javaslatot.