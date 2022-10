Változékony időjárás után viszonylagos nyugalom következhet, azaz végre érkezik a vénasszonyok nyara, vagy ahogy másképp is hívjuk: az indián nyár. Keddre ugyanis veszít erejéből a szél, de még többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Az esernyőt se hagyjuk azért otthon, mert a napsütést időnként erősebben megnövekvő gomolyfelhők zavarhatják, helyenként még előfordulhatnak futó záporok. Kora reggel 4-11, délután 15-20 fok várható.

Szerdán hűvös lesz a reggel, 2 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a napsütést fátyolfelhők szűrhetik. A délies szél főként a Dunántúlon többfelé megélénkülhet. Megyénkben is elkezdődik a melegedés, ha a fürdőruhát a szekrény mélyére is raktuk, de a napszemüveg elkelhet: délután 17-22 fokot mérhetünk. Csütörtök és a hét hátralévő részének időjárása a vénasszonyok nyara jegyében telhet sok napsütéssel, hajnali pára- és ködfoltokkal. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg. A hűvös hajnalokat 19-24 fokos délutánok követhetik. Szerencsére a folytatás is derűre ad okot, hiszen az Időkép októberi előrejelzése szerint egész hónapban elérheti a napi csúcshőmérséklet a 15 fokot. Vagyis ha kell is fűtenünk ezekben a napokban, erre kevésbé lesz szükség az elkövetkező néhány napban, hétben – remélhetőleg. Ez a hír nemcsak a jó hangulatunknak kedvez, de az energiaválság közepén sem mellékes.