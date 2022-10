Növénybörzével nyitotta az októbert a nyékládházi Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár. Különleges fokföldi ibolyákat tekinthettek meg az érdeklődők szombaton az intézményben. A különlegességek mellett helyet kaptak a ház előtti téren olyan szabadtéri növények is, amelyek a kert ékei lehetnek: árvácska, bambusz, örökzöldek, levendula és társaik.

Hatalmas kultusza van

Kevesen tudják, hogy a fokföldi ibolyának több tízezer változata ismert. Csak az amerikai nyilvántartás közel húszezer regisztrált hibridet tartalmaz. A szovjet utódállamok mindegyikében és Ukrajnában is hatalmas kultusza van. A magyar fokföldi ibolya rajongók, -gyűjtők száma is évről évre nő, és egyre többen próbálkoznak nemesítéssel is. A nyékládházi kötődésű dr. Molnár Gabriella hivatását tekintve jogász, hobbija a fokföldi ibolya gyűjtés és szeretne másokat is megismertetni ezzel a csodálatos növénnyel. Remek alkalom volt erre a kiállítás, ahol láthatóak voltak a változatos virágok és akit akart, hasznos gyakorlati tanácsokat is kaphatott.