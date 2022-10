„A brutális energiaáremelés az öt-, hatszoros villamosáram, a tíz-, tizenkétszeres gázár kritikus helyzetbe hozta a magyar városokat, így Miskolcot is. Kényszerű lépések sorozatát kellett és kell meghozni, hogy gondoskodhassunk a város alapvető működéséről, hogy biztonságban tudhassuk azt, ami a város működéséhez feltétlenül szükséges" – fogalmazott október 4-i közleményében Veres Pál, Miskolc polgármestere. "A kormány az intézményi távhőárak emelésével azonban egy éjszaka alatt megpecsételte Miskolc és a többi hasonló helyzetben lévő város sorsát; szeptember utolsó óráiban ugyanis, október elsejétől egy tollvonással több mint tízszeresére növelte az önkormányzati intézmények távfűtési díját.”

A közlés alapja, hogy szeptember 30-án a Magyar Közlönyben megjelent az a kormányrendelet, amelyből kiderül, hogy 2022 októberétől mennyit kell fizetniük az önkormányzati intézményeknek a fűtésért. Az új intézményi távhőárakat a gáz árának drasztikus emelése miatt hirdette meg a kormány.

Partnerséget ígért

Mindezeket megelőzően már a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlésén jelezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson. A kormány cserébe pedig mindenkitől takarékosságot vár el. Úgy fogalmazott: „A kormány és az önkormányzatok egymásra vannak utalva ebben a helyzetben.”

Veres Pál, Miskolc polgármestere is részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén. Az ülés után nem sokkal ezt olvashattuk a miskolci városháza közleményében: „A kormány és az önkormányzatok elsődleges feladata az alapellátások – mint például az óvodai, bölcsődei ellátás, a közlekedés, az idősellátás, a közétkeztetés biztosítása. Ezen prioritások hatékony működtetéséhez takarékossági tervet kell készíteniük az önkormányzatoknak. Forráshiány esetén ezen terv jelenthet tárgyalási alapot a kormány és a helyhatóságok között”.

Beindult a folyamat

Ezt követően szeptember 29-én három intézményt – a Csodamalom Bábszínházat, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat és a Herman Ottó Múzeumot – érintő racionalizálási programot jelentett be a városháza. Jelezték, hogy a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik, és ezek ismeretében hozzák meg a további szükséges döntéseket.

Mindezek után október 3-án jelentették be a Selyemréti Strandfürdő és a Barlangfürdő ideiglenes bezárásárt és azt is, hogy az Ellipsum Élményfürdő is szünetelteti működését karbantartási munkák miatt.

Kérdéseket tettünk fel az üggyel kapcsolatban a miskolci önkormányzat sajtó osztályának. Amint megkapjuk a válaszokat, frissítjük cikkünket.