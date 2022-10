Lillafüred új látványossága, a Zsófia-kilátó eddig is rendkívül népszerű volt, de amióta elnyerte az Év kilátója címet, még többen másszák meg az építményhez vezető utat és a kilátó lépcsőit. Vasárnap délután Felsőhámorban, a Dolka-hegyre vezető tanösvény kezdőpontjánál igencsak nagy volt a forgalom. Azokat kérdeztük, akik már lefelé jöttek.

Csodás táj

– Olvastam, hogy a Zsófia-kilátó lett az Év kilátója, ezért is indultam útnak a barátnőimmel – mesélte lelkesen Donát Erika. – Korábban még nem voltam itt, mert amikor átadták, nagy volt a hőség. Most azonban nagyon szép, őszi idő van. A kilátóból csodás a kilátás. Maga az építmény nem pont olyan, mint az eredeti volt, de nagyon hasonló, és a kivitelezők igyekeztek az 1900-as évek hangulatát megteremteni. Szép és látványos építmény – értékelt Donát Erika.

Megjegyezte: a hozzá vezető út is kellemes, bár a tanösvény elején a meredek lépcsősor kis kihívást jelent. Azonban kicsit feljebb van egy másik út is, ami szintén a kilátóhoz visz, az kevésbé húzós, és nincsenek lépcsők.

Donát Erika büszkén mutatta a kilátóról készített képet

– A látvány azonban nagyon megéri, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy vágjon neki. Két barátnőmmel jöttem, de ők megijedtek a magasságtól, így a Hámori-tó környékén maradtak. Én azonban felküzdöttem magam. A kilátás leírhatatlan. Egyébként is, amikor Lillafüredre kirándulok, mindig elérzékenyülök, olyan gyönyörű, de fentről még szebb a táj – osztotta meg élményeit könnyes szemmel Donát Erika.

Azzal folytatta, hogy a magasból a Palotaszálló olyan, mint egy makett, és Lillafüredbe minden alkalommal bele lehet szeretni. Jó döntésnek tartja a kilátót megépítését, mert a kirándulók számára még egy kihívást, még egy élményt jelent.

– Lefelé jövet biztattam a felfelé haladókat, hogy már fél úton vannak, mert azért egy kicsit kaptatós, de nagyon megéri a fáradságot. Régebben gyakran túráztam, aztán sokáig nem, de most újra elkezdtem, mert nyugdíjas lettem. A turista botot azonban ajánlom mindenkinek, nagy segítséget jelenthet. Egyébként rengetegen vannak fent. Van, aki biciklivel vagy motorral vágott neki a túloldalról, mások kutyusokkal, gyerekekkel. A kilátón is sokan voltak, figyelni kellett, mert egyszerre csak 30-an tartózkodhatnak az építményen. Persze többen nem is férnek fel egyszerre, hiszen megtelnek a kilátó teraszai. Lent az asztaloknál ültek az emberek és eszegettek, a gyerekek pedig köveket raktak egymásra. Nagy élmény volt számomra ez a kirándulás – fogalmazott Donát Erika.

Küldetés

Pihenés közben zavarjuk meg Lévayné Bistei Csillát, aki szintén teljesítette a kihívást, a hegy és a kilátó megmászását. Pedig nem könnyű a helyzete, hiszen baj van a térdeivel. De mint mondta, ezt a feladatot küldetésnek tekintette.

– Hallottam, hogy az Év kilátója lett a Zsófia-kilátó, szavaztunk is rá a családdal. Nagyon szép lett, a kilátás pedig gyönyörű. Érdemes felmenni! Régebben kirándultam a Bükkben, de most már a térdeim miatt nemigen túrázom. Ezt azonban nem akartam kihagyni. Nekem lefelé volt nehezebb, a tanösvény meredek és magas lépcsői miatt. Az út is szép, és mindenkit arra biztatok, hogy járja végig, ha már eljött Lillafüredre. A kilátót meg kell nézni mindenképpen, ami nagyon is megérdemli az Év kilátója címet. Jó ötlet volt újjáépíteni, kellenek ezek a látványosságok – vélekedett Lévayné Bistei Csilla.

Az út célja

– Épp tegnap olvastam, hogy a Zsófia-kilátó lett az év kilátója – ez már Ilonka mondta, aki kérte teljes nevét ne írjuk meg. – Már korábban is voltam fent, kedve, szép kilátó, illik a környezetébe. Sokan voltak most is, hiszen mindenki meg akarja csodálni a lillafüredi tájat. Érdemes ehhez hasonló látványosságokat építeni a hegyre, hiszen ha az ember kijön a természetbe, akkor van valamilyen célja az útjának. A tanösvényt kicsit fárasztónak tartom, de harminc perc alatt kényelmesen fel lehet érni, és megvan a jutalom, hiszen csodás táj tárul elénk a kilátóból. Csakúgy, mint a Molnár-szikláról, ahol szintén gyakran kirándulunk – tette hozzá Ilonka.

Ezek után mit tehettünk volna, mi is nekivágtunk az útnak. A tanösvényen szinte hömpölyögtek a turisták, mindenki a kilátóhoz igyekezett. Fent pedig jó pár percet kellett várnunk, mire a kilátó Lillafüredre néző teraszára léphettünk, és mi is felkiálthattunk az elénk táruló táj látványától: ez tényleg gyönyörű!