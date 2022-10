A megnyitón Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a Magyar Kormány egyik fontos célkitűzése a vidékfejlesztés, azon belül a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése.

– Ennek egyik eszköze a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyben lévő egyenlőtlenségek mérséklése. A hátrányokat a vidéki élet előnyeit kihasználva kell csökkenteni, így kialakulhat, megmaradhat az emberben a szülőföldhöz való ragaszkodás érzése. A magyar vidék alkotmányának is nevezett Nemzeti Vidékstratégia a falugondnoki szolgálatok, a falumegújításra irányuló helyi kezdeményezések támogatását külön nevesíti a teendők között, éppen ezért öröm számunkra, hogy megrendezhettük a falu- és tanyagondnoki képzést az Egyesület segítségével.

– Napjaink kihívásai egyre sokoldalúbb tudást és felkészültséget követelnek a falu- és tanyagondnokoktól. Ezt segíti az a komplex oktatási program, amelyet most itt kapnak a résztvevők. Ebben a társadalom- és közösségismeretek mellett a szociális munka és a segítő foglalkozás tudásanyaga is megtalálható, ahogy egészségügyi, jogi ismeretek is. A képzésben fontos helyet kapott a kommunikációs készségek fejlesztése, a szakmai ismeret, a terepgyakorlat és a szupervízió is – erről már Jaskó Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének elnöke beszélt.

Arra, hogy miért fontos a tanya- és falugondnoki szolgálat, dr. Schirger György, a megyei önkormányzati hivatal jegyzője világított rá.

– A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás hozzájárul a kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához. A gondnokok segítik például a lakossági ügyintézést, az orvosi, gyógyszertári ellátáshoz történő hozzájutást, a bevásárlást, az ételkihordást az arra rászorultak részére.