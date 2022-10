A vásáron a népművészeti egyesület tagjai mellett olyan kézművesek is helyet kaptak, akik nem kifejezetten népművészeti alkotók, de saját elgondolásaik szerint egyedi tervezésű tárgyakat, ékszereket készítenek - avatott be Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. Hozzátette: az esemény tulajdonképpen kísérőrendezvénye a kiállításnak, amely már egy hónapja megnyílt, de szeretnék felhívni rá a figyelmet. Ezúttal nem a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, hanem itt a belvárosban rendezték meg a tárlatot, hogy minél többen megismerkedhessenek a tárgyalkotó népművészettel. Sokaknak ugyanis a népművészet szó hallatán csupán a népzene és a néptánc jut eszébe, holott azok sem léteznének például viselet vagy hangszer nélkül - jegyezte meg Gergye Zoltán. Novemberben még terveznek egy újabb kísérőrendezvényt ezen a helyszínen, mézeskalács kurzust tartanak majd a karácsonyra készülve. Reményeik szerint meg is tudják valósítani a programot addig, amíg a Feledy-Ház még nyitva tart - vélekedett az egyesület elnöke.

Népszokások napirendben

A Feledy-Ház belső tereiben a kiállítás mellett előadást is hallgathattak jelenlévők a szüreti népszokásokról. A nap további részében Ács Gyula népzenész, illetve a Galiba Társulat tréfás szüreti műsora, továbbá délután Kántor Bogi énekes szórakoztatja a közönséget. Szőlőpréselés, népi ételkóstolás, népi játszótér is színesítette a rendezvényt, melyen valamennyi programot élénk érdeklődés kíséri.

