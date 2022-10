A közgyűlés által meghozott döntésekről Sváb Antal, Szikszó polgármestere a SixoTV háttérműsorában számolt be. Mint elmondta: „Újra kell értékelniük mindent, hasonlóan a többi magyarországi településhez és a magyar családokhoz”. Beszélt arról, hogy a villanyáramnál hatszoros szorzóval kell számolni, a gáznál ez 8-10 –, de jövőre akár 13-16 szoros is lehet ez a szorzó. A prioritás, hogy működőképes maradjon a város, hogy azokat az alapvető feladatokat eltudják látni, amelyek a működés szempontjából elengedhetetlenek. Az óvodának a bölcsődének a konyhának, az alapvető szociális ellátásnak működnie kell és ezek után jönnek azok a dolgok, amelyeken már el kell gondolkodni, jelezte.

45 helyett 118 millió

A polgármester tájékoztatása szerint 2021-ben az önkormányzati fenntartású épületek, intézmények gáz és villanyáram költsége a közvilágítás költségével együtt 45 millió forint volt összességében. Az idei évre 55 millió forintot terveztek be a költségvetésbe, ehelyett az év utolsó négy hónapjának növekménye miatt 118 millió forinttal kell számolni jelen állás szerint. Ennyi mozgástér nincs a költségvetésben, jelezte Sváb Antal. A következő évre, ha kalkulálnak azokkal a változásokkal, amelyek várhatóak, akkor 274 millió forint várható a rezsiköltségekben.

Ideiglenes leállásról beszélnek

A meghozott döntések szerint a városi uszoda október 22-ig marad nyitva, majd ideiglenesen leáll. A polgármester hangsúlyozta, nem akar bezárásról beszélni, „karbantartunk, ideiglenesen állunk le, de újranyitjuk, amint tudjuk működtetni” mondta. Hozzátette, 25 millió forinttal kalkuláltak a rezsijére, ehelyett 58 millió várható. Ez jövőre 112 millió forint lehet. Akkor lehet realitása az újranyitásnak, ha már nem kell fűteni az épületet.

A sportcsarnok szerencsés helyzetben van, ugyanis december 31-ig felújítás alatt áll az épület, hangzott el. A beruházás forrása már az önkormányzat számláján van, így a padló és tetőszerkezet, valamint öltöző felújítást érintő munkálatok biztosan megvalósulnak.

Az Inkubátorház földszintje nyitva marad | Fotós: Bujdos Tibor

A könyvtár szintén bezár, online, telefonon lehetőség lesz könyvek kölcsönzésére és át lehet venni a könyveket, de az intézmény nem lesz nyitva. Temperáltatni fognak, mert a könyveknek megfelelő hőmérsékletet tartani kell. Az Inkubátorház földszintje nyitva marad, de az emeletet csak egy-egy eseményre nyitják majd ki, és szintén temperáltatni fogják csupán a fűtést. A volt bölcsőde épületében működik a biztos kezdet gyerekház, amelyet átköltöztetnek a közösségi házba. A közösségi ház egy nem régen épült, korszerű épület, megújuló energiával is, így nyitva marad. Ide költöznek az Inkubátorház foglalkozásai is.

Nem lesz elbocsátás

Sváb Antal azt is kiemelte, hogy a dolgozóknak értelmes munkát, elfoglaltságot biztosítanak, semmiképpen nem szeretnének dolgozót elbocsátani. „Ezt a lelkiismeretünk sem engedni meg ebben a helyzetben” mondta a polgármester.

Egyelőre az ünnepi díszkivilágítás, vagy a közvilágítás kapcsán nem hoztak korlátozó intézkedéseket, mint Sváb Antal elmondta, az első emelt számlák után szeretnék megnézni, hogy pontosan milyen költségekkel kell szembenézniük. Éppen egy ledes közvilágítás-fejlesztési program küszöbén állnak, amely javíthatja a helyzetet.

Konkrét hőfokokat nem határoztak meg a közintézmények fűtése kapcsán, de a polgármester arról beszélt, hogy egyelőre nem kapcsolták be a polgármesteri hivatalban a fűtést, és az intézmények vezetőit is arra kérték, hogy igyekezzenek spórolni a rezsivel.

A rezsiproblémák megoldására hosszú távon hőszivattyús rendszerek beüzemelésén gondolkodnak, így elkezdték ezeknek a tervezését, árajánlatokat bekérni, az persze még kérdéses, hogy honnan lehet a forrásokat megszerezni hozzá, jelenleg ugyanis ilyen jellegű pályázatok nem állnak rendelkezésre.

Jóléti intézkedések

Sváb Antal fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jóléti intézkedéseket tartani tudják, tehát marad a nulla forintos kommunális adó, továbbra sem kell fizetni a szemétszállításért a városban. Marad a Szikszó Jegy, meghirdették a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot ezek mellett pedig sok szociális segély kérvény is érkezik az önkormányzathoz, ezeket is igyekeznek továbbra is pozitívan elbírálni. Ezek összességében 80-90 millió forint közötti összeget jelentenek, amellyel a lakosságot segítik. Ilyen időkben az is nagy fegyvertény, hogy ezeket meg tudják tartani, tette hozzá a polgármester.