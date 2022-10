Az elszabadult energiaárak miatt a Barlangfürdő bezárása hetek óta borzolja a kedélyeket, sokan nem értik, hogyan dönthetett így a miskolci városvezetés. A közvélemény szerint ezzel az egyik legnagyobb turisztikai vonzerőnket semmisítik meg jó időre. A környéken több gyógyvizes vagy termálvizes fürdő még működik, sőt nem is terveznek bezárást télen sem, esetleg pár szolgáltatás szüneteltetését vagy csökkentett nyitva tartást. Számítanak a vendégekre, hiszen most azok is átpártolhatnak hozzájuk jó eséllyel, akik bár szeretnének, de nem tudnak a Barlangfürdőbe menni.

Jól használják a természet adta hőfokot

A Miskolchoz közeli Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő ügyvezető igazgatóját Jacsó Zoltánt arról kérdeztük, ők hogyan oldják meg, hogy ne kelljen bezárniuk? A fürdőben geotermikus energiát használnak. Jó adottságunk van hozzá, hiszen hetven fokos termálvizünk van és mielőtt a gyógymedencékbe engedik a vizet, azelőtt le kell hűteni 40-42 fokra, a kettő közti hőmennyiséget felhasználják a létesítményeikben, sőt szállásüzemeltető vállalkozók felé is értékesítik – mondta a fürdővezető. Az épületek fűtését, a vízforgatós medencék temperálását, illetve a használati meleg vizet is, amit például a zuhanyzóban és a szálláshelyeken használnak ezzel oldják meg. De más hőigényt is kiszolgálnak vele, például a légtechnikai berendezések üzemelését is a fedett élményfürdőben, ahol a pára miatt fontos a levegő áramoltatása, és télen a fűtése. Gázköltségük tehát nincs – tette hozzá az igazgató.

A villamos energiát nem tudják nélkülözni

Áramot azonban sokat használnak, annak a költsége jelentősen megemelkedett már idén is tavalyhoz képest, több mint 100 százalékkal. Jövőre az idei négyszerese várható. Korábban is volt napelemük, de újabbak telepítése van folyamatban, teljesen önerőből. Elkezdték a beruházást a fürdő melletti területen, ahol 150 kilowattos napelem park épül. Ezzel az áramfogyasztásuk harmadát tudják fedezni.

Nem szállnak el az árak

Minden évben emelkednek a fürdő belépő árak nemcsak náluk, más létesítményekben is, de náluk csak kis mértékben – tudatta Jacsó Zoltán. Még most is versenyképesen tudják tartani az árakat, úgy, hogy szolgáltatásaikat sem állítják le. A tavaly nyáron átadott fedett élményfürdő hétköznap és hétvégén is látogatható lesz továbbra is. Januártól tervezik azt, hogy a szauna nyitva tartását 2-3 órával lerövidítik. Más intézkedést egyelőre a takarékosság jegyében nem kívánnak bevezetni. Az öt kültéri és egy beltéri gyógymedence is üzemel egész évben, ezen sem szeretnének változtatni - hangsúlyozta Jacsó Zoltán.