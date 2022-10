Kuttor Attila bajnoki mérkőzésen századszor irányította a dél-borsodiak NB I-es gárdáját. A DVTK egykori labdarúgója ugyan ezer szállal kötődik Miskolchoz, eddigi edzői karrierjének legsikeresebb pillanatait azonban a matyóföldieknél élte meg.

Ami jár, az jár

– Nálunk hagyomány, hogy a kerek számhoz érkezetteket a nyilvánosság előtt köszöntjük és ajándékozzuk meg – mondta Hagyacki József, az első osztályú alakulatot működtető Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezető igazgatója, majd így folytatta: – Nem teszünk kivételt a játékosok és a stáb tagjai között, valljuk, hogy ami jár, az jár. Nekem nagy megtiszteltetés, amikor a pálya szélére léphetek és az éppen ünneplőhöz szép szavakat intézhetek.

A sportvezető öröme is a tetőfokára hágott, hiszen megverték a nemzetközi kupaszereplőt és az aranyérem várományosát, azóta pedig már két vállra fektették az Újpest FC-t is.

– Kezd kiegyenesedni a társaság és a mi szempontunkból egyre jobban fest a táblázat is – folytatta a gazdasági társaság elöljárója, aki kívánságát is hangsúlyozta: – Október 28-án, pénteken este a Kisvárda Master Good együttesét fogadjuk. Olyan csodálatos lenne, ha a zsinórban harmadik otthoni összecsapásunkon is diadalmaskodnánk.

Vagyis három meccs, kilenc pont, ez a sárga-kékek álma-vágya.