1588. október 8-án a sokszoros török túlerővel szemben hősiesen védte meg a várost a település lakossága. Európában is jelentőséggel bíró ütközet volt, Bécsben ünnepi szentmisét celebráltak a hősök tiszteletére. Öt évvel ezelőtt döntött úgy a szikszói képviselő-testület, hogy erre az eseményre emlékezve október 8-a legyen a város napja.

A tavaly szeptemberi közgyűlési ülésen megreformálták a korábbi díjazási rendeletet, ennek értelmében négy elismerést adtak át 2021-ben, ahogy most 2022-ben is: a Szikszó Város Díszpolgára címet, a Pro Urbe – Szikszó Városért díjat, Szikszó Város Nívódíját és a „Jakobus nobilis” polgármesteri elismerő oklevelet.

2022-ban Szikszó Város Díszpolgára lett Győrffi Dezső.

Győrffi Dezső a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezett diplomát. Dolgozott a Pénzügyminisztériumban főmunkatársként, valamint az Állami Számvevőszéknél is. Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1991-ben szerezte. Fiával együtt 1997-ben létrehozták könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cégüket, a GY&GY Perfekt Audit Kft.-t, ahol vezető könyvvizsgálóként dolgozik jelenleg is. A cégnek kiterjedt ügyfélköre van: a kisvállalkozóktól kezdve, az önkormányzatokon át, különböző központi költségvetési szervektől is kap megbízást. Az 1980-as évek elejétől tanított, felnőttképzés keretében a felsőfokú szakmai képesítést nyújtó szaktanfolyamokon számvitelt, pénzügyi ismereteket, elemzést, ellenőrzést. 1997 óta a Miskolci Egyetemen egyetemi adjunktusként oktat. Az egyetemen 1999-ben a tudományos diákkörben végzett munkájáért rektori oklevelet, 2018-ban „Pro Facultate Oeconomica” emlékérmet kapott. Kiemelkedő munkájáért 2018-ban Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemrenddel tüntették ki. Rendszeresen publikál: több, mint 60 tanulmány, módszertani anyag, valamint oktatási és szakmai jellegű szakkönyv látott napvilágot tollából.

Pro Urbe Díjban részesült Kereki Józsefné és Szakács Gergely.

Kereki Józsefné a Bethánia Napköziotthonos Óvoda vezetője. Képesítéseit Sárospatakon és a Hajdúböszörményben szerezte. 1994-ben az Egri Egyházmegyei Teológiai képzésen katolikus hitoktatói szakon végzett, 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pedagógus szakvizsgát tett. 27 éve töretlen hittel és lelkesedéssel vezeti a rábízott óvodát. Ötletgazdaként nevéhez fűződik a régi idők szüreti felvonulásainak újraidézése, és hagyományteremtő programok kialakítása: az Adventi gyertyagyújtások, az Élő Betlehem. Óvodavezetőként és a római katolikus egyházközség testületi tagjaként nagyon sok családdal kapcsolatban áll, az emberek toleráns, megértő, empatikus emberként ismerik és szeretik.

Szakács Gergely a díjjal, melyet Sváb Antal polgármestertől vett át

Fotós: PH/KONCZ JANOS

Szakács Gergely énekes-dalszerző. Első önálló dala a 2015-ös Ősz utca volt, amelyet a 2019-es Idő követett. 2018-ban a Follow The Flow énekese lett. Később csatlakozott a Red Bull Pilvaker csapatához és vált a társulat oszlopos tagjává az olyan slágerek társszerzőjeként, mint a Nem tudhatom, a Magány, vagy az Akarsz-e játszani. 2022-ben dupla teltház előtt léptek fel a produkcióval a Papp László Budapest Sportarénában. 2021-ben a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére közreműködött az olimpiai csapat hivatalos dalának megalkotásában, amely a Kétoldalú minden érem címet viseli, valamint az Aktív Magyarország felkérésére rebootolta az Indulj el című népdalt a Kéktúra, valamint a természetvédelem népszerűsítése érdekében. A tehetséges zenésznek idén áprilisban megjelent Evolúció című nagylemeze, ami néhány hét alatt platinalemez lett. Kiadott dalai rendszeresen a rádiós toplisták élére jutnak. 2021-ben a MAHASZ adatai alapján a második legtöbbet játszott hazai szerző.

Nívódíjat vehetett át a Hell Energy Magyarország Kft., Puskásné Pásztor Márta, Leskó Zsolt, Glonczi Zoltán és Nánási Jácint.

A HELL ENERGY több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A 100%-ban magyar brand 2006-ban született, 2010-re Magyarországon piacvezető lett, és napjainkra a nemzetközi energiaital piacon is meghatározó szereplővé vált. Márkáinak folyamatosan bővülő sora igazi portfolió céggé tette. Az idei évben átadott és azóta a lakosság, kicsik és nagyok által egyaránt birtokba vett, népszerű XIXO BRINGAKERT a vállalat támogatásával valósulhatott meg Szikszón.

Puskásné Pásztor Márta Miskolcon született, a Nyíregyházi Főiskolán tanító – népművelés diplomát szerzett. A nagybányai Krupiczer Antal szobrászművész tanítványa. Szobraival, festményeivel szerepelt országos, nemzetközi kiállításokon is. 2008-ban néprajz szakos bölcsész diplomát, 2010-ben festészet alapszakos, majd 2013-ban vizuális- és környezetkultúra egyetemi diplomát szerzett. Ez év júniusában iskolások ötletei alapján megtervezte, majd lelkes gyermekekkel és szülőkkel színessé varázsolták a Szitakötő játszótér betonfalát. Idén szeptemberétől a Szerencsi Művészeti Iskola keretében tartja képzőművészeti foglalkozásait. Tanítványainak szeretné továbbadni az alkotás örömét, a színek és formák varázslatos világát, a képzelet határtalan erejét, amivel szebbé és jobbá tehetjük a környezetünket.

Leskó Zsolt 1995-ben kezdett vállalkozóként tevékenykedni, Szikszón. A gépek szeretete gyerekkora óta elkíséri. Szerencsés embernek tartja magát, hiszen azt csinálhatja, amihez ért, és amiben örömét leli. A munkája során szerzett kapcsolatoknak köszönhető, hogy nagy álma, a Szikszói Gépésztalálkozó létrejöhetett. Fontosnak tartja Szikszó közösségének építését, amelyben segítségére van az általuk létrehozott Szikszó Közösségéért Alapítvány is, és a tagokkal közösen még számos meglepetéssel szeretne szolgálni a jövőben. Arra biztat mindenkit, hogy egy közös cél érdekében fontos összefogni, mert egy város akkor élhető, ha a benne élő jól érzik magukat.

Glonczi Zoltán szenvedélye a kosárfonás. Eleinte az internet segítségével képezte magát, így sikerült fél évnyi kitartó munkával olyan szintre jutnia, hogy már el tudott készíteni különböző használati tárgyakat. Később jelentkezett egy kosárfonó képzésre, 2019-ben sikeresen levizsgázott, azóta büszkén mondhatja magáról, hogy a végzettsége szerint is kosárfonó. Az elmúlt években tevékenységével, az általa készített termékekkel Szikszó hírnevéhez országosan és a határon túl is hozzá tudott tenni.

Nánási Jácint mindig nagyon szerette a sportot, a focit. Itt helyben többször ment footballozni a helyi ismerősökkel, később barátokkal, majd az általunk ismert Szikszói Football újraszületésénél (2008) is jelen volt. Eleinte a kispályás csapatban játszott, amikor csak tehette, majd a nagypályás fociból is kivette a részét. Amikor feljutott a csapat a Megye II. osztályba felkérték az ifi csapat edzésére. Eleinte nem jöttek a várakozásnak megfelelő eredmények, de később összeszokott a fiúk csapata és az edző, sőt barátság alakult ki köztük. Nagy hajtást követően a 2021/22-es szezonban bajnokok lettek.

Jacubus Nobilis díjban részesült Novákné Trencsényi Margit, Schubert Lajos, Szűcs János, Juhos Attila, Kriván Ildikó és Kovácsné Szoboczki Andrea.

Novákné Trencsényi Margit Szikszón született. 1982-ben óvodapedagógus diplomát szerzett Hajdúböszörményben, majd még ebben az évben megkezdte oktató- nevelő munkáját a Városi Óvodában. Az ott töltött 4 évtized alatt sok-sok gyermek és család életébe kapcsolódott be. Határozott stílusával, következetes nevelésével szabálykövető kis ovisok cseperedtek a kezei alatt. A gyermekekkel, az óvodásokkal való munka komoly kihívás, és Ő mindig szívvel-lélekkel tudta ezt a küldetést teljesíteni.

Schubert Lajos 2013-tól látja el a Szikszói Polgárőr Egyesület elnöki tisztségét. Rendkívül fontos számára a városunk közbiztonságáért folytatott munka, a lakosság biztonságérzetének növelése és nyugalmának biztosítása, a közösségi emberi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom erősítése.

Szűcs János születése óta Szikszón lakik. A Szikszói Polgárőr Egyesület alapító tagja, alelnöki tisztségét látja el. Szívügye a város közbiztonságáért végzett munka, a lakosság biztonságérzetének növelése. Fontosnak tartja az emberi kapcsolatok, a közösség erősítését, kisvárosunkban a lakosság nyugalmának biztosítását, a lakók és a bűnüldöző szervek közötti bizalmi viszony stabilitását.

Juhos Attila lokálpatrióta, Szikszón él családjával. A Turul Provincia Nonprofit Kft-nél 1998 óta dolgozott, majd 2015. évben került a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár állományába, mint karbantartó. Feladatait mindig becsületesen, szorgalmasan, lelkiismeretesen végzi. A hozzá tartozó intézményeknél, az Inkubátorháznál, az Uszoda és Sportcsarnoknál, a műfüves pályánál, a Borok Házánál, a Könyvtárnál a karbantartási munkákat nagy szakértelemmel, pontosan és precízen látja el.

Kriván Ildikó a Gazdálkodási Osztály osztályvezetője, aki 12 éve dolgozik a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál. Feladata a teljes költségvetési gazdálkodás tervezése, koordinálása és végrehajtása. Irányítása és felügyelete alatt a költségvetési tervezés, a jelentések, a beszámolók, a képviselő-testületi és bizottsági anyagok minden esetben a határidők pontos betartása mellett, precízen készülnek el. Szakmai tapasztalatai és ismeretei sokrétűek. Folyamatosan bővítette tudását, látókörét. Köztisztviselői munkáját a magas szakmai színvonal, igényesség, alaposság és pontosság jellemzi.

Kovácsné Szoboczki Andrea a Szervezési Hatósági és Humánigazgatási Osztály szociális csoportvezetője. 1995. óta dolgozik az Önkormányzatnál. Az elmúlt években töretlen lelkesedéssel végezte munkáját a hivatalban, amelyet a hozzáértés, a lelkiismeretesség és megbízhatóság jellemzett. Feladatköréből adódóan a hivatal egészével tartja a kapcsolatot. A jogszabályi változásokat mindig pontosan nyomon követi, tudása naprakész. Türelmes, segítőkész és udvarias, elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen.