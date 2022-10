A települések egyre nyitottabbak a környezetkímélő közlekedést népszerűsítő, az egészség megóvására ösztönző programok iránt. Idén már közel kétszáz csatlakozott közülük az Európai Mobilitási Héthez, így Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a résztvevők száma Európában. Az eseménysorozatba a MÁV több akcióval is bekapcsolódott, pár nap alatt több mint 10 ezer ingyenes kerékpárjegyet állítottak ki, az Autómentes Napon pedig több mint 13 ezren vásárolták meg a korlátlan utazásra jogosító, kedvezményes jegyet – adta hírül a Technológiai és Ipari Minisztérium sajtóközleményében. A minisztérium az Európai Mobilitási Héthez, illetve az Autómentes Naphoz kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek (futóverseny, bicikli verseny és ügyességi verseny) megrendezését idén is pályázattal segítette. Idén országosan 193 településen zajlottak programok.

A biciklis volt a leggyorsabb

Miskolcon szeptember 22-én, az Autómentes Napon hagyományosan idén is eljutási versenyt szerveztek. Mint minden évben, ezúttal is a kerékpáros érkezett elsőként célba. A Felső-Majláth és a Városház tér közötti útszakaszt mindössze 13 perc alatt tette meg. Néhány perc elteltével futott be a személyautó, a menetideje 19 perc volt, majd az MVK Zrt. villamosa és elektromos autóbusza is megérkezett, 21 percre volt szükségük. A futó pedig 42 perc alatt tette meg a cseppet sem rövid távot.

Ingyen tömegközlekedés

Miskolc 22. alkalommal vett részt az Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap szervezésében, a cél teljesítése érdekében, hogy minél kevesebben közlekedjenek autóval, viszont minél többen kerékpárral, villamossal vagy autóbusszal. Ezért az autósok és családtagjaik egész nap ingyen utazhattak a közösségi közlekedési eszközökön gépjárművük forgalmi engedélyével.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.