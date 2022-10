10:03

Szopkó Tibor alpolgármester napirend előtti felszólalása: reális képet akarnak adni a város helyzetéről és elmondani a legszükségesebb teendőket. Minden egyes esetben a kormány kéréseinek megfelelően jár el a város. A kormány arra kérte az önkormányzatokat, hogy faragják le a kiadásokat és a legfontosabb feladatok ellátására koncentráljanak. Azért hangzik el ismét e helyzetértékelés, mert a legutóbbi rendkívüli közgyűlési ülésen nem volt jelent a Fidesz és a KDNP frakciója. A város számára idén 7,5 milliárd forint a rezsiszámla, jövőre pedig megközelíti a 20 milliárd forintot. A 40 milliárd forintos költségvetésben ez nagyon nagy rész. Cél a legfontosabb alapfeladatok ellátása: óvoda, bölcsőde, szociális szféra, egészségügy, alapellátások. Fontos szempont a munkahelyek megtartása is. A nem kötelező feladatok másodrangúak. Már idén többletkiadások terhelik az önkormányzat kasszáját, amelynek fedezetét rendkívül nehéz előállítani. A szolgáltatás - közösségi közlekedés, ivóvízszolgáltatás - területén az energiaárak emelkedése miatt kigazdálkodhatatlan többletterhek keletkeznek. Az önkormányzat idén augusztusban visszafizette a mintegy 9 milliárd forintos kötvényterheit. Az önkormányzat vezetése és szakemberei folyamatosan azon dolgoznak, hogy megfelelő takarékossági intézkedéseket vezessenek be és megmentsék a csődtől a várost. Létrejött a városvédelmi alap, amelyben közel 800 millió forint van. A barlangfürdő megmentése érdekében is nagy energiákat fektetett be az önkormányzat. Megkezdődött a tárgyalás a kormánnyal az alapfeladatok ellátáshoz szükséges központi segítségről. Veres Pál polgármester jelenleg is a fővárosban tárgyal ebben a kérdésben. Kiderült az is, hogy érdemi kormányzati beavatkozásra idén nem számíthat a város. A cél tehát ennek az évnek a túlélése. A jövő évről pedig még szó sincs. Ez nemcsak Miskolc problémája, mindegyik önkormányzat ebben a helyzetben van. Saját erejéből egyetlen nagyváros sem lesz képes kigazdálkodni ezt a költségnövekedést. A jövő évi költségvetésből – jelenlegi tudásunk szerint – közel 17 milliárd forint hiányzik. Ez megoldhatatlan. Ebben a helyzetben a közös fellépés, közös munka lehet csak eredményes. Mindenki vesse be a lobbierejét, hogy a városnak jobb legyen.

9:29

A legérdekesebb napirendi pont a Salkaházi Sára Miskolc Programmal foglalkozik: a városvezetés idén saját erőből nem akarja kifizetni az időseknek fejenként járó 13 ezer forintos egyszeri pénzügyi támogatást.

Ugyancsak érdekes az MVK jegy- és bérleteinek áremeléséről szóló előterjesztés. A magasabb tarifákat január 1-jétől tervezik bevezetni.

A Fidesz és a KDNP néhány nappal ezelőtt rendkívüli közgyűlési ülést kezdeményezett a Salkaházi Sára Miskolc Programot is tartalmazó rendeltet módosításáról. Mivel rendes közgyűlési ülés is van, így annak keretében kell napirendre tűzni a javaslatot. A testület azonban most szavazással úgy döntött, nem tűzi napirendre az előterjesztést.

A közgyűlés kiegészült, 26 képviselő van jelen.