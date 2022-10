A második leggyakoribb rosszindulatú daganat, és a daganatos halálokok között is harmadik helyen szerepel az emlőrák a fejlett országokban, Magyarországon is. Rendszeres szűrővizsgálattal azonban egész korai stádiumában fel lehet fedezni, és akkor jó eséllyel sikeresen gyógyítható is. Erre hívták fel a figyelmet szerda délután a Miskolci Egyetemen.

A rendezvény védnökei Prof. dr. Horváth Zita rektor és dr. Kiss-Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja volt.