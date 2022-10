A Diósgyőri vár nagyszabású fejlesztési projektje a Modern Városok Program keretében készül az Épkar Zrt. és FK-Raszter Zrt. konzorciumának kivitelezésében.

Folyamatos a munka. Négy bástyapárt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig úgy alakítják ki a várfalat, hogy azon végig lehessen sétálni.

A tornyok is visszakapják egykori kinézetüket, illetve a legfelső szinteken kilátókat is átadnak majd a kivitelezők. A Királynék kertjében korabeli kertészettechnikával, középkori források alapján is autentikus fűszer- és gyógynövényeket ültetnek el, illetve alakítják ki számukra a megfelelő környezetet.

A tornyok csillagboltozataikat különleges faelemek, ramonádok felhasználásával kapják vissza. Ezeket felszerelik, majd a segítségükkel alakítják ki a boltozatok végső formáját (illetve a kapcsolódó kőművesmunkát is elvégzik). A ramonádok nem maradnak bent a toronyban: ezeket leszerelik és később újabb bástyákban szerelik össze, így ott is megépülnek a jellegzetes boltozatok.

Folyamatos a munka

A keleti toronyból már kibontották a ramonádot, majd ez pár nap alatt újra összeállították és a hónap elején be is emelték az északi oldalon abba a bástyába, melyben lift fogja szállítani majd a látogatókat a vár átadását követően. Ezt követte a kőbordák elhelyezése, azt követően pedig a falazási munkákra koncentráltak a kivitelezők. Eközben a külső várfal északi bástyájánál a kőburkoláson dolgoztak, illetve az elkészült kőburkolatok impregnálására került sor.

A hatszögletű torony falazásával is előre haladtak, illetve ebbe a toronyba beépítettek két kő ablakkeretet, valamint a belső várba nyíló földszinti kő ajtókeret is a helyére került. A belső várban többek között pillérek szerkezetépítésén is dolgoztak ebben a hónapban.

A belső vár építkezése is meghatározó része a projektnek: ennek befejeztével egy körülbelül 3900 négyzetméteres alapterületű épületet adnak majd át. Az első emeleten, az étteremnél található kifejezetten nagy méretű pillérek szerkezetépítési munkái jó haladnak, a második emeleten pedig mind a keleti, mind a déli oldalon azokat a gerendaszerkezeteket építik ki, melyekre az előregyártott födémelemeket helyezik majd el.