Nemrégiben megírtuk, hogy két elektromos buszra lenne szükségük, ez lenne a legnagyobb segítség számukra, hogy ezt a tevékenységet ne kellejen megszüntetniük. Az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árának növekedése a Szimbiózis Alapítványt is nehéz helyzet elé állította, számos nehéz döntést kellett meghozniuk, több tevékenységüket is kénytelenek szüneteltetni.

Nem adják fel

- Miskolc egész területéről és 50 kilométeres vonzáskörzetéből eddig 4 busszal, köztük két nagy busszal szállítottuk első körben az iskoláskorú gyerekeket a speciális iskolákba, a következő körben pedig az óvodás gyerekeket vittük – nyilatkozta korábban a Borsod Online-nak Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. - Ezek akadálymentesített buszok voltak, vagyis kerekesszékkel is fel lehetett rájuk szállni.

Mint arról korábban beszámoltunk, éves üzemanyagkvótájukat szeptember végéig elköltötték, olyan magas az üzemanyag ára árstop nélkül, hogy ezt már nem tudják a havi térítési díjakból és a normatívából kigazdálkodni. Ezt a feladatot rajtuk kívül senki nem látja el. Ráadásul a gyerekek szülei így eddig el tudtak menni dolgozni, míg külön figyelmet és gyakran speciális körülményeket igénylő gyermeküket gondos kezekre bízták. Mivel a benzinár az alapítvány esetében nem árstopos, így nagyon kevés esélyük van arra, hogy ezt a szolgáltatást fenn tudják tartani a jelenlegi eszközparkkal.

- Nálunk prioritás, hogy a súlyos, nagy figyelmet igénylő gyerekeket vittünk, például gyakori epilepsziás rohammal küzdőket, vagy autistákat, akiket bármilyen hirtelen zaj-, vagy fényhatás megrémíthet. Mindig volt velük egy kocsikísérő kollégánk is, nemcsak a gépkocsi vezetője, és mindig nagy gondossággal jártunk el. Minden esetben otthonról szállítottuk őket az oktatási intézménybe, és délután pedig haza. Így a szülő el tudott menni dolgozni. Például sok egyedülálló szülőnek tudtunk így segíteni – hangsúlyozta legutóbbi interjújában az az elnök.

Két busz kellene

Elektromos buszokkal megoldódna a most is nagy fejtörést okozó helyzet. Önerővel is rendelkeznek, állami céltámogatásként 7 millió forintot költhetnének el egy 5 évesnél nem öregebb elektromos buszra jövő tavaszig. A használt buszok piacán egy ilyen idős, 9 fős elektromos jármű 15 millió forintnál kezdődik, és ezek még nem akadálymentesek. Egy busz akadálymentesítése hozzávetőleg 1 millióba forintba kerül. Jakubinyi László szerint két elektromos busszal meg tudnák oldani a szállítást.

Aki segítene

A Szimbiózis Alapítvány október 29-én – tavaszig utolsó eseményeként – egy olyan programot szervez támogatóinak, barátainak és az érdeklődőknek, ahol támogatói jeggyel is segítheti bárki áldozatos munkájukat. A „Tök jó szombat” helyszíne a Baráthegyi Majorság lesz, ahol töklámpást készíthetnek alpakát is simogathatnak a látogatók, emellett elutazhatnak a lovagkorba és mustot is préselhetnek a programon részt vevők.