Ahogy beszámoltunk róla, október 3-án jelentette be a miskolci önkormányzat, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatti intézkedési csomag részeként bezárja a Selyemréti Strandfürdőt és a barlangfürdőt. Most hétfőn aztán bejelentették: a megyei iparkamara és az önkormányzat együttműködése eredményeként – vállalkozói hozzájárulással – október 28-án újranyit a Barlangfürdő és a felek révén összeadott 65-70 millió forint segítségével január 8-áig biztosan nyitva marad a város első számú idegenforgalmi vonzóereje.

Mostanra azonban kiürült Miskolctapolca, tegnapi cikkünkben megírtuk: van olyan szálláshely, amely bezárt, de ahol nyitva maradtak ott is nagyon kevés a foglalás, így kérdéses, hogy a turisták visszatérnek-e a városba.

Erősebb az őszi forgalom is

A szállásadók által elmondottakat erősítette meg a Szallas.hu-nak portálunkhoz eljuttatott elemzése is.

Mint írják, kiemelkedő forgalmat hoz a négynapos hosszú hétvége a Szallas.hu foglalási adatai szerint. Eger, Gyula, Budapest, Hajdúszoboszló és Pécs vezetik jelenleg a legkeresettebb úti célok listáját. Maga az őszi időszak is messze erősebb, mint az előző években, és bátrabban foglalnak távolabbi időpontokat is. Az év végi adatok is biztatóak, már 5 százalékkal nőtt az ünnepi időszakra szóló foglalások száma 2019-hez képest.

Idén tavasszal és a nyáron még a szállásportál adatai alapján a tíz legkedveltebb úti cél közt szerepelt Miskolctapolca is. Régiós összevetésben Észak-Magyarország listavezető volt, és a régión belüli legkedveltebb öt célpont között Miskolctapolca és maga Miskolc is szerepelt. Jelenleg a legnagyobb belföldi turisztikai régiók közül Észak-Magyarország (26 százalék), Nyugat-Dunántúl (16 százalék) és a Balaton (14 százalék) részesülnek a legnagyobb arányban a foglalásokból. A régiónk tehát továbbra is jól teljesít, azonban a legkedveltebb úti célok között már nem szerepel a városunk.