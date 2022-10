Figyelnek az élővilágra

Rámutatnak: a Bükk-fennsík klímája egyedi. A július 1-én, Jávorkút közelében keletkezett tűz után egy-két nappal fagypont körüli hőmérsékletet is mértek a töbrökben, ezért a kialakítandó célállományok, illetve azok fafaj-összetételének meghatározása is összetett feladat. Olyan – a természetes folyamatokhoz legközelebb álló – megoldást kerestek, amivel a lehető leggyorsabban segítik a tájat a megújuláshoz, az erdőt az újjáéledéshez, és amivel a munkájukat 50-100 év múlva megítélő utódok is elégedettek lesznek. Ennek érdekében őshonos fafajokból álló, elegyes, állékony, a termőhelynek és a változó klímának megfelelni tudó, a jövőben is megújulni képes, változatos erdő kialakítása a cél.

"A természet, az erdő válaszát is meg kell figyelnünk, és fel kell használnunk a munkánk során" – tájékoztatott Mihók István erdészeti vezérigazgató-helyettes.