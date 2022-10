Tiszaújváros képviselő-testületének legutóbbi ülése után rendkívüli tájékoztatón értékelte az energiaválság miatt kialakult helyzetet és a legfontosabb teendőket dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere és dr. Juhos Szabolcs jegyző.

„Energia-, megélhetési-, háborús- és gazdasági krízishelyzet közepén vagyunk, és úgy gondoltuk, beszélnünk kell arról, hogy milyen lépéseket tervezünk a közeljövőben - fogalmazott dr. Fülöp György polgármester. - A közeljövőt úgy látjuk, hogy az rendkívül dermesztő lesz - hogy ilyen irodalmiasan fogalmazzak -, és annak érdekében, hogy az önkormányzat és a város át tudja vészelni ezt a nehéz helyzetet, eldöntöttük, hogy milyen alapelvek mentén kívánjuk irányítani az elkövetkezendő periódusban a várost.”

Sérülne a közösség

Hozzátette: „Gondolkoztunk azon, hogy az elszabaduló energiaárak miatt intézményeket zárjunk be, vagy cégek épületeit zárjuk be, de azt gondoljuk, hogy ez az öncsonkítás folyamata lenne, és ezzel nagyon sérülne a közösség. Lehetne az a magatartás is, hogy mindennap elmondjuk, hogy micsoda szörnyű jövő vár ránk, ez az úgynevezett vészmadárkodás. Ez sem helyes és felelős vezetői magatartás, az a helyes és felelős vezetői magatartás, hogy meg kell néznünk, milyen erőforrásaink vannak, és ezeket az erőforrásokat hogyan tudjuk optimálisan felhasználni.”

Erősebb szociális háló

A polgármester elmondta, hogy úgy döntöttek, hogy a fontolva haladás politikáját választják, azaz minden nap értékelik a kialakult helyzetet és olyan racionális döntésekkel kívánják irányítani a várost, amelyekben a lehető legminimálisabb mértékben sérül a közösség, és a legkevésbé rontják az itt élők komfortérzetét.

„A legutóbbi testületi ülésen döntöttünk az önkormányzati szférában dolgozók bérkompenzációs intézkedéséről, azért, hogy az elszabaduló inflációt legalább így tudjuk kompenzálni. A másik fontos dolog az, hogy novemberre előterjesztünk egy úgynevezett rezsitámogatási rendeletet a képviselő-testület elé, azért, hogy a nehéz helyzetbe került idős embereknek, családoknak legyen valamifajta támasz, legyen valamifajta segítség” – jelentette be dr. Fülöp György

„Az elmúlt napokat, heteket azzal töltöttük, hogy bekértük valamennyi cég- és intézményvezetőtől a hatályos szolgáltatási szerződéseket, valamint arra kértük őket, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében - mondta dr. Juhos Szabolcs a jegyző. - A szerződések esetében a helyzet az, hogy valamennyi önkormányzati cég, illetve intézmény épülete, telephelye rendelkezik mind a villamos energia, mind gázszolgáltatás, illetve távhőszolgáltatás tekintetében szerződéssel.”

„Ezzel összefüggésben érdemes elmondani, hogy az elmúlt napokban is csatlakoztunk csoportos közbeszerzési eljárásokhoz, melyekben több önkormányzati intézmény, illetve cég közösen kíván beszerezni energiát. Azt várjuk ettől, hogy a lehetőségekhez képest kedvezőbb árat fognak ajánlani a szolgáltatók. Az elmúlt napokban rendszereztük a beérkezett javaslatokat, amelyek részben energiahatékonyságra, részben hatékonyabb energiafelhasználásra irányulnak.”

Mind megtudtuk, több energetikai pályázat is folyamatban van, ilyen például a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, de a gyógy- és strandfürdő tekintetében is egy hasonló tárgyú pályázat van elbírálás alatt.

Egyéb, beruházást igénylő beavatkozási lehetőséget is áttekintettek. Ezek közül a legnagyobb a közvilágítás korszerűsítése, ennek az előkészítését kezdték meg. „Jelen pillanatban ez tervezési szakaszban van. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi hagyományos lámpatesteket ledes, korszerűbb izzókra cseréljük le, melytől reményeink szerint megtakarítás várható.”

Vizsgálják az épületeket

A jegyző elmondta még, hogy áttekintették azt is, hogyan lehet az épületek üzemeltetésénél megtakarítást elérni. „Rengeteg ilyen intézkedést fogunk majd foganatosítani, de szem előtt tartva a biztonságos és komfortos üzemeltetést, amelyeknek az eredménye az lesz, hogy kisebb vagy nagyobb megtakarítást tudunk elérni.”