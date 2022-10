Bár a hivatalos fűtési szezon október 15-én veszi kezdetét, a beköszönő hideg és esős ősz miatt sok háztartásban már korábban üzembe helyezték a fűtési rendszereket. A nem kellő oda figyeléssel történő fűtés, a kémény és a fűtőeszközök ellenőrzésének hiánya azonban baleseteket, szén-monoxid mérgezéseket is eredményezhetnek - írja az OPUS TIGÁZ Zrt. közleményében.

Több baleset

A fűtési szezon beköszöntével az ellenőrzés és megfelelő karbantartás hiányában egy nyílt égésterű gázkészülék használata balesetveszélyt hordoz magában. Egy szivárgó, helytelenül bekötött vagy elavult eszköz egészségkárosodást, vagy akár robbanást is okozhat. Az egyik leggyakoribb problémát azonban a köznyelvben „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid keletkezése jelenti. A 2012-től rögzített statisztikai adatok alapján évről évre emelkedik a segélyhívón keresztül bejelentett szén-monoxid mérgezésgyanús esetek száma. Magyarországon a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit évente mintegy 400 alkalommal riasztják ilyen esetekhez, és sajnos nem is telik el úgy téli szezon, hogy ne hallanánk arról, hogy emberi életeket is követelt a nem megfelelő légellátás biztosítása.

A fűtési szezon veszélyeinek elkerülése érdekében több megelőző óvintézkedést is tehetünk. Alapvető fontosságú, hogy a gázkészülék- és fűtési rendszere megtervezését és kivitelezését, vagy annak átalakítását is bízzuk szakemberre, hiszen a rosszul tervezett és bekötött eszközök nagyobb eséllyel mennek tönkre és gyakrabban kell javítani őket.

Évente ellenőriztessük!

A gázfogyasztó berendezéseseket évente ellenőriztessük hozzáértő szakemberrel. Az ellenőrzés során az is időben kiderülhet, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára van szükség. Kerüljük a gázkészülékek házilag történő javítását, mert ehhez speciális alkatrészek, kellő szakismeret és jogosultság szükséges. A berendezések mellett ajánlott kétévente szakértővel megnézetni a kéményeket is, mivel a kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezdhet, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. A magánszemélyek számára a kéményseprés ingyenes, viszont időpont foglaláshoz kötött. A padláson a kémény legalább egy méteres környezetében mellőzze az éghető anyag tárolását. Amennyiben korszerű, légmentesen záródó nyílászárók vannak háztartásában, használjunk szabályozott szellőző-berendezést és rendszeresen szellőztessünk.

Színtelen, szagtalan

A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, mivel egy színtelen, szagtalan, íztelen toxikus gáz. Ezért a teljes biztonság érdekében érdemes beszerezni megfelelő minőségű és megbízhatóan működő szén-monoxid érzékelőt. Az érzékelők már a kisebb gázszivárgás esetén is jelzik a szén-monoxid koncentrációjának növekedését. A készülék vásárlása előtt ajánlott tájékozódni, szakember segítségét kérni, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által jóváhagyott terméket választania, hiszen egy nem megfelelő érzékelő hamis biztonságérzetet kelthet és előfordulhat az is, hogy a készülék nem jelzi időben a veszélyhelyzetet. Az eszköz felszerelésekor fontos figyelembe venni, hogy a szén-monoxid könnyebb a levegőnél, ezért felfelé száll, így az érzékelőt javasolt nagyjából fejmagasságban elhelyezni, illetve a mielőbbi riasztás miatt érdemes viszonylag közel tenni a fűtőberendezéshez. Abban az esetben, ha az eszköz riaszt, biztosítsuk a lakás alapos kiszellőztetését, zárjuk el a gázt, és menjünk ki a friss levegőre. Ha gázszagot érzünk, gázszivárgást vagy gázömlést észlelünk, akkor kérjük, azonnal hívjuk a hibabejelentő telefonszámot: +36 80 300-300 - hívja fel a figyelmet a közlemény.