Vakvágányra jutott a borsodi megyeszékhely

Városunk vakvágányra került, ha így folytatják csődbe viszik Miskolcot – mondta Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője.

Nem csak mi, kereszténydemokrata politikusok, hanem a miskolci emberek is azt mondják, hogy 2019 őszén városunk vakvágányra került. A jelenlegi baloldali városvezetés semmilyen érdemi beruházást nem tudott elérni, elintézni. Ami beruházás jelenleg folyik, az vagy állami, azaz kormányzati fejlesztés (például a Diósgyőri vár újjáépítése, az Y híd építése, a Szemere és Szentpáli iskolák komplex felújítása) vagy még a 2019 előtti, azaz a Fidesz-KDNP-s városvezetés idején elkezdett, kilobbizott fejlesztés.

A polgármester érdekérvényesítő képessége vajmi kevés. Ez így van kifelé, a kormány felé, és így van a saját, elvileg őt támogató baloldali frakciószövetség tekintetében is. Az elmúlt évben többször is azt lehetett látni a közgyűlésen, hogy a saját frakciójának egy része nem szavazza meg a polgármester előterjesztését. Vagyis belső konfliktusaik vannak. Erre mondhatnánk, hogy ez az ő bajuk, de sajnos ennek Miskolc városa, a miskolci emberek isszák meg a levét. Mert nem működik rendesen a város. Az MVK szolgáltatása továbbra sem elégséges, ráadásul drága. Azt tapasztalja mindenki, hogy a városban nincs rend. A Rendészet és a Városgazda sem működik már olyan jó hatásfokon, mint mondjuk 5 éve.

A baloldali városvezetés jelentősen megemelte az önkormányzati bérlakásokért fizetendő díjat. De idén nyáron a parkolási díjtételeket is megemelték. Mindig csak arra tudnak panaszkodni, hogy kevés a pénz. De arról hallgatnak, hogy az MVK és az önkormányzat számára mekkora kormányzati támogatás érkezett. Ha így folytatja a városvezetés, csődbe fogják vinni a várost.

A Veres Pál által meghirdetett Nagy-Miskolc programból eddig gyakorlatilag semmi nem valósult meg, és sajnos nem is virágzik a város. A négyévszakos turisztikai attrakciót jelentő tapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőt és a Barlangfürdőt bezárták októbertől, utóbbit újra nyitják vállalkozói segítséggel… Azt a melegvizes strandot is bezárták a Selyemréten, ahol 43 fokos víz tör fel. Érthetetlen.

Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában energiaválság van. A felszökő gázárakat Miskolcon a geotermikus hőenergiával lehetett volna kompenzálni. Ezért is teljesen érthetetlen az, hogy a baloldali városvezetés nagy titokban eladta a Miskolci Geotermia Zrt.-ben meglévő részesedését. A családi ezüstöt is kiárusították, ahogy értékes ingatlanokat is eladtak vagy eladni szándékoznak.

2022 tavaszán az országgyűlési választáson Miskolcon is a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek, ahogy a szeptemberi időközi önkormányzati választáson is. Mindez azt mutatja, hogy a miskolciak nem a baloldalban bíznak, hanem a Fidesz és a KDNP szövetségében.

Az itt élők a saját bőrükön érzik a zuhanórepülést

Miskolcon ma már csak két dolog a biztos: a leépülés és a városvezetés barátainak betonba öntött pozíciója és fizetése – hangsúlyozta Nagy Ákos, a Fidesz frakcióvezetője.

A Fidesz miskolci képviselői évről-évre számot adnak saját munkájukról és értékelik a városvezetés tevékenységét és éppen az itt élők érdekében reménykednek abban, hogy az rosszabb már nem lehet. Sajnos, minden évben csalódnunk kell, a miskolci baloldal és a városvezetés intézkedéseiről 2022-ben minden eddiginél szerényebb bizonyítványt állítottak ki az itt élők, amikor mind az országgyűlési választáson, mind a helyi időközi választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogatták. Ez nem véletlen, hiszen a miskolciak a saját bőrükön érzik, hogy a város a baloldal és Veres Pál vezetésével zuhanórepülésbe kezdett.

Az elmúlt három évben több száz alkalommal jeleztük, hogy a baloldal a szokásos úton jár és ha a régi módszereket alkalmazza újra élhetetlenné teszi a várost. Ennek legutóbbi és látványos példája, hogy a számozott utcák tekintetében példátlan felelőtlenséggel úgy írnak alá szerződést - melyet a város képviselői természetesen nem láthatnak, nyilván a „nyitott városháza jegyében” -, hogy fogalmuk sincs arról, hogy az itt élők hova költöznek majd. Ilyen kérdésben nem kérik ki a lakosság véleményét és a tájékoztatás is elmarad, miközben folyamatosan a miskolciak döntésekbe történő bevonását hangoztatják.

A legutóbbi közgyűlési ülésen visszavont előterjesztésükkel pedig már azzal is megpróbálkoztak volna, hogy egyetlen tollvonással, közel húszezer miskolci nyugdíjastól vonják meg a Salkaházi támogatást, amelynek nemcsak kifizetésére, hanem folyamatos emelésére tettek ígéretet. Ennek teljesítéséért a Fidesz-KDNP Frakciószövetség minden eszközzel harcolni fog.

Változatlan a helyzet a tömegközlekedésben is, hiszen a buszok nem járnak, az elmúlt években közel 50 alkalommal módosították a menetrendet, miközben a budapesti kerékpárszakértők által készített tanulmány részleteit és adatait még mindig titkolják az itt élők elől. És ha már eredménytelenség: a miskolciak türelmetlenül várják Veres Pál és csapata közel ötmillióba kerülő dubai kirándulásának vonzatait, szeretnék tudni, hogy eddig milyen befektetők érkeztek a városba a város- és a Holding vezetés „verejtékes” munkájának köszönhetően.

Miskolcon 2019. október 14-én megállt az idő, ma már csak két dolog a biztos: a folyamatos leépülés és a városvezetés barátainak betonba öntött pozíciója és az ezzel járó fizetés. Ezt látják az itt élők is, így az időközi választáson nem figyelmeztetést, hanem üzenetet küldtek a polgármesternek és a baloldali képviselőknek: hamarosan itt a vége...

Miskolc fejlődésért mindent megteszünk

A városvezetés a nehézségek ellenére sem mondott le arról, hogy fejlesztésekkel javítson a miskolciak életén – húzta alá Simon Gábor, a Velünk a Város frakcióvezetője.

Az elmúlt év legfontosabb eredménye számomra az, hogy Miskolc annak ellenére volt képes talpon maradni, sőt még fejlődni is, hogy a Fidesz-kormány a felelőtlen pénzszórás, az általa fűtött infláció és az energiaválság idején sem mondott le arról, hogy térdre kényszerítse városunkat. Ahogy a Covid-járvány idején, az elmúlt hónapokban is azt tapasztalhattuk, az Orbán-kormány nemhogy segítséget nem ad a hatalmuktól független ellenzéki vezetésű önkormányzatoknak, de még ront is a helyzetükön, hogy kiszolgáltatottá tegye őket.

A Fidesz kormányzásának egyetlen politikai célja, a hatalom minden áron való megtartása, ebben nem ismer kegyelmet, bárkit, bármit feláldoz, köztük a miskolci emberek jólétét is. Pontosan mutatja ezt, hogy a rezsitámogatást tíz éven át tartották fenn hatalmon maradásuk érdekében, amikor viszont a legnagyobb szükség lenne rá, ráengedik a piaci energiaárakat az emberekre, ami az önkormányzatok számára elviselhetetlen terhet, szinte megoldhatatlan válságot okoz. Egyetlen adat: az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához tavaly 2,5 milliárd forintot költött, idén már 6,5 milliárdot, jövőre pedig 17,5 milliárdot kellene fordítania. Ezt a lehetetlen küldetést úgy kellene teljesítenie, hogy a végveszélyes gazdasági helyzetben a bevételei nem nőnek, miközben a Fidesz-kormány az elvont adók mellett kisajtolja belőle a 4 milliárd forintos szolidaritási adót is.

A városvezetés mégsem mondott le arról, hogy fejlesztésekkel javítson a miskolciak életén. Megkezdtük az Avas kilátó és környékének fejlesztését és első lépésben átadtuk a megújított Horváth-tetőt. Miskolctapolcán hasonlóan átfogó tájrendezést, környezetfejlesztést végzünk. Ilyen közösségformáló és szükséges fejlesztés a népkerti futókör is. Ilyen az autóval közlekedőket segítő Dayka Gábor utcai átkötés, a legmodernebb elektromos buszok forgalomba állítása.

Ha a Fidesz-kormány képes lesz valóban szakítani a korrupcióval, megfelelve az Európai Unió követelményeinek, és érkezhetnek uniós források, akkor hozzáláthatunk a Lillafüred turisztikai vonzerejének fejlesztéshez is.

Ahhoz, hogy Miskolc talpon tudjon maradni, és tovább fejlődhessen, a Velünk a Város frakció és a városvezetés mindent meg fog tenni. Ezt várjuk el a Fidesz képviselőitől is: a kormányuknál érjék el, hogy Miskolc minden támogatást megkaphasson működése biztosításához.