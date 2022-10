Október 3-án jelentették be Miskolcon, hogy – az energiaválságra hivatkozva – október 10-én határozatlan időre bezár a Barlangfürdő és a Selyemréti Strandfürdő, az Ellipsum Élményfürdőben pedig október 3-án megkezdték a szükséges garanciális javításokat, így – előre nem közölt ideig – a fürdőkomplexum és a régi strand területén működő wellnessrészleg is bezár.

A Miskolctapolcán működő szállásadókat, vendéglátókat – kicsiket és nagyokat – villámcsapásként érte, hogy a város turisztikai zászlóshajójaként ismert terület mindkét közkedvelt fürdője bezár. Erről levélben értesítette őket az önkormányzat Szopkó Tibor alpolgármester aláírásával.

„Ez most Miskolctapolca saját Covidja”

"Ezt a helyzetet lehet, hogy nem éljük túl" – fogalmazta meg egyetlen mondatban a véleményét Ostorházi Imre, aki a Calimbra Wellness és Konferencia Hotelt és a Kikelet Cub Hotelt üzemelteti Miskolctapolcán. "Most még csak ízlelgetjük a hírt, de nagyon súlyos következményei lehetnek ennek az intézkedésnek. Én mindvégig abban reménykedtem, hogy a Barlangfürdőt nem zárják be, hiszen Miskolctapolca ebben az állapotában halott, a fürdők nélkül egyszerűen lekerül a hazai idegenforgalom térképéről”– tette hozzá.

A vendéglátó szakember elmondta, hogy a vendégek legalább fele nem a szállodák saját szolgáltatásaiért érkezik Miskolctapolcára, hanem az attrakciókért. Különösen a Barlangfürdőért. Az év végéig még a régi feltételek mellett veheti igénybe a szálloda a gázszolgáltatást, az utána következő időre viszont a jelenlegi ár huszonegyszereséről szól az ajánlat.

„Az év végéig dönteni kell a hogyan továbbról" – mondta Ostorházi Imre. "Két szállodát üzemeltetünk. Hetven nálunk dolgozó ember sorsáról is szó van. Szerintem a Kikelet Club Hotelt be kell zárnunk. Ott egy kisebb wellness részleg működik, az nem elegendő a vendégek igényeinek kielégítésére. A Calimbrát megpróbáljuk tovább működtetni, de megnövekedett költségek miatt ezt addig tudjuk megtenni, amíg a tartalékunk el nem fogy. Rendkívül nehéz időszak vár ránk, beláthatatlan véggel. A világ számára a Covid hatalmas csapás volt, de a mi Covidunk itt, Miskolctapolcán ez a most kialakult helyzet.”

„Etetni kell a bárányt ahhoz, hogy nyírni tudjuk”

„Ez egy rettenetes érvágás" – foglalta össze Bihari András és felesége, akik a Bástya Hotelt üzemeltetik Miskolctapolcán. "Nem tartjuk észszerű döntésnek, hiszen már a pandémia idején is látszott, hogy a fürdők hiánya mekkora csapás volt a helyi vendéglátókra. Meggyőződésünk, hogy legalább egy fürdőt, a Barlangfürdőt nyitva kellett volna hagyni. Ráadásul – emlékezzünk rá – a pandémia idején a bezárt Barlangfürdőben mekkora károk keletkeztek azáltal, hogy kiszáradtak a sziklafalak. Nehogy az legyen most, hogy még a korábbinál is komolyabban károsodjon az üzemen kívüli Barlangfürdő!”