Miskolcon mintegy 150 résztvevő jelenlétében, - ahol a vasas és vasutasszakszervezetek képviselői is feltűntek - Molnár Zoltán,a PSZ megyei elnöke és Szűcs Tamás a PDSZ regionális ügyvivője egy flashmob keretében fejtette ki többek között, hogy véleményük szerint a kormány nem biztosítja az alaptörvényben rögzített jogot, miszerint mindenkinek joga van a minőségi oktatáshoz, neveléshez. Tényekkel, jogszabályokkal, konkrét esetekkel igyekeztek beadványukban alátámasztani állításukat - fogalmazták meg.

Szükség van a pedagógusok béremelésére – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a pedagógustiltakozások kapcsán a HírTv Napi aktuális című hétfő esti műsorában. Hozzátette: mivel a gyermekeink jövője múlik az oktatási rendszeren, hosszú távú stratégiai kérdésként kell szem előtt tartani, hogyan lehet az iskolarendszert és a pedagógusbéreket is olyan állapotba hozni, hogy ne legyen ok az aggodalomra. Felidézte: 2010 után a pedagógusok voltak az elsők, akikre az akkori ciklusban a Fidesz–KDNP-kormány gondolt. Közben egyfajta bérverseny alakult ki mind a piaci szereplők, mind a különböző állami szektorok között, és így relatíve a pedagógusok bérezése lemaradt a többi ágazathoz képest.

Ezt (a lemaradást) senki nem vitatja – jelentette ki, a vita abban van, hogyan és milyen ütemben, feltételek mellett tud a kormány mindenki számára megnyugtató módon változtatni. Úgy vélte, ezen a helyzeten semmilyen sztrájk nem fog tudni segíteni, és nem lehet a meglévő jogszabályokat félretenni, egy nem létező jogi kategóriával élve polgári engedetlenségi akciót indítani a gyerekeink rovására.