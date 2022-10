Bajba kerülhetnek azok a háziorvosi praxisok, amelyek saját pénzből gazdálkodnak, és piaci áron kapják az energiát. Ők valamilyen segítségre számítanak, mert egyébként nem tudják majd kigazdálkodni a rezsit, jelezte a Háziorvosok Online Szervezete. Előzetes kalkulációjuk szerint a rendelőkben nagyjából 10-15-szörös rezsinövekedéssel kell számolni, de tudnak olyan esetekről is, ahol októberben több mint 17-szeresére nő a fűtési költsége tavaly áprilishoz képest.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azonban úgy látja, jelenleg esély sincs arra, hogy támogatni tudják a rendelőket, hiszen az ő tulajdonukban álló orvosi szobákat is alig tudják fenntartani.

Megyénkbeli háziorvosoknál érdeklődtünk, ők hogyan gazdálkodnak majd. Kiderült, rendkívül vegyes a kép, mert van, ahol saját maguk fizetik a háziorvosok a rezsit, máshol az önkormányzat.

Hozzájárulást kértek

Ez utóbbi jellemző Miskolcra, tudtuk meg dr. Hintalan Ádám háziorvostól, aki a Dél-Kiliánban található, önkormányzati tulajdonban lévő rendelők egyikében praktizál.

Dr. Hintalan Ádám miskolci háziorvos

– Az önkormányzat fizette és fizeti ezután is a rezsit, de hozzájárulást kértek a háziorvosoktól, mert elfogytak a forrásaik. Egyelőre havi 50 ezer forinttal járul hozzá minden praxis a költségekhez, de hogy ez meddig lesz elég, nem tudni. Ez az összeg még nem megterhelő, szerintem ennyit a kisebb praxisok is ki tudnak gazdálkodni, és nyilvánvaló, hogy ez csak egy kis hányada a valós rezsiköltségeknek – vélekedett dr. Hintalan Ádám.

Hozzátette: a rendelőben 20-22 fok van, távfűtés szolgáltatja a meleget, de hőmennyiségmérő nincs a helyiségben. Az árammal spórolnak, odafigyelnek, hogy feleslegesen ne égjenek a lámpák. Az önkormányzattól eddig nem érkezett kérés a takarékossággal kapcsolatban.

Maguk fizetik

Szintén önkormányzati épületben rendel Sajószentpéteren dr. Kacsándi László háziorvos, itt azonban minden háziorvos, gyermekorvos és fogorvos maga fizeti a rendelő rezsijét.

– Ez így volt ezelőtt, és így lesz ezután is. Mi fizetjük az áramot, a gázt, a vizet, a takarítást és a biztosítást is, valamint minden egyéb, fenntartással kapcsolatos költséget. Az áramszámlánk már növekedett, a fűtés díját még nem kaptuk meg, nem tudom, milyen tarifa vonatkozik majd ránk. Az önkormányzat városi szintem szerzi be az energiát, és ebből számolják ki a ránk vonatkozó összeget. Azonban igyekeznek olyan takarékossági intézkedéseket hozni, ami kevésbé növeli a praxisokban az egy főre eső költségeket – sorolta a háziorvos.

Jelezte: akár félnek a magas gázszámlától, akár nem, mindenképpen nekik kell majd kifizetniük. Egyelőre ez nem okoz gondot, de hogy mit hoz a jövő, azt nem tudják.

Saját tulajdonban

Még különlegesebb a helyzet Encsen, ahol három háziorvos saját tulajdonú rendelőben praktizál, egy pedig önkormányzatiban, tudtuk meg dr. Farkas Márta háziorvostól.

– Mivel én saját tulajdonú rendelőben dolgozom, a rezsit is nekem kell fizetnem, aki azonban önkormányzati rendelőben praktizál, ott a város állja a költségeket. Azt azonban még nem tudom, hogy mennyi lesz a rezsim, mert egyelőre nem érkeztek meg az első magas számlák, de olyan havi 200 ezer forintos gázszámlára számítok. Úgy számolom, hogy ezt az összeget ki tudom majd gazdálkodni, hiszen tavaly szépen megemelték a praxisfinanszírozást, de azért komoly megterhelést jelent. Segítséget nem várhatok, hiszen az önkormányzatnak sincs forrása, komoly megszorításokról kellett döntenie a városvezetésnek, nemigen tudnak a háziorvosi praxisok fenntartásához is hozzájárulni. A megemelkedő energiaszámlák nem érnek váratlanul, számítottam rá – tette hozzá a háziorvos.

Elmondta azt is, alkalmanként Hidasnémetiben is rendel, ott azonban önkormányzati épületben, így a település fizeti a rezsit is.

Biztosítani fogják a működést

A kormány a háziorvosi rendelők fenntartásával kapcsolatban kijelentette: külön-külön vizsgálják majd a nagyobb önkormányzatok helyzetét, az erre kijelölt miniszteri biztos ennek alapján nyújt be javaslatot a kormánynak. Céljuk, hogy továbbra is biztosítsák a legfontosabb közszolgáltatások működését.