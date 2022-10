A szerda délután, az intézmény közösségimédia-oldalán is közvetített előadásában általánosságban arról is beszélt, hogy eddigi kutatásai a gyakorlati munka alátámasztására szolgáltak. Egyik szakterülete a választáskutatás, és foglalkozott a nőmozgalmakkal is. Ezúttal választott témájaként a modern politikai gondolkodás dilemmáit tárta a hallgatóság elé, egyebek között arra világítva rá, hogy a politika átszövi a mindennapjainkat, amennyiben szervezi a társadalom életét. Hogy mi a politika, erre ezerszám születtek meghatározások – ez is jelzi, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket a politikáról való gondolkodás – jelezte. Dr. Horváth Ágnes székfoglalójában központi szerepet szánt az ideológiáknak, tételesen vizsgálva és összehasonlítva ezeket, az őket életre hívó helyzetek és az általuk kínált megoldások szempontjából is.