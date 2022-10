Két sárospataki diák is jutalomban részesült az Álmok Álmodói 20 kreatív pályázaton, melynek címe „Megálmodni, megcsinálni, megélni” volt. A szervezők kreatív írás és rajz kategóriában várták az alkotásokat. A Sárospataki Református Kollégium diákjai közül többen is pályáztak, számos ötletes és izgalmas alkotás született. Könyvjutalomban részesült Téglás Kristóf és Szakál Patrik, akik közösen terveztek meg egy robotot a Minecraft felhasználásával. Találmányukat digitális rajz formájában mutatták be.

A pályázó gyerekek a következő témák közül választhattak: Kedvenc tudósom/feltalálóm és én, Az én találmányom, Időutazás a családommal, Az Álmok Álmodói 20 kiállításon jártam.