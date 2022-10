A balliberális oldal régóta mantrázza: a rezsicsökkentés nem fenntartható. Fenntartható?

A baloldaltól nem is várunk mást. Számukra továbbra is a hatalom megszerzése az elsődleges, nem pedig a magyar emberek. Ez már a koronavírus-járvány kirobbanásakor is beigazolódott. A kezdetek óta támadják a kormány által bevezetett rezsicsökkentést is. Hab a tortán, hogy azt a Varjú Lászlót nevezte ki a Gyurcsány-Dobrev tandem a vicckormányuk energia- és rezsiügyi árnyékminiszterének, aki a leghangosabban ágált a rezsicsökkentés és Paks 2 ellen. De ezek a baloldali politikusok támadják továbbra is a rezsicsökkentést, amit a kormány a jelenlegi nehéz helyzetben is fenntart egészen az átlagfogyasztás mértékéig teljes egészében, de felette is kedvezményesen az úgynevezett lakossági piaci áron kapják a családok a gázt és az áramot. Míg a kormánynak a magyar emberek érdeke az első, addig Gyurcsányék mindent megtesznek és mindent megtennének, amit Brüsszel kér. Teljes erővel támogatják az energiaválságot okozó brüsszeli szankciókat, ráadásul a Paks2-beruházás leállítását követelik. A kétes eredetű külföldi kampánypénzeik után erős a gyanú, hogy a baloldal azért háború és szankciópárti, mert ezt kérik tőlük, ezért fizetik őket.

Mennyi pénz maradt eddig a családoknál? Mennyi pénzt tesz bele havonta az állam a családok zsebébe a támogatással?

Az áram és a földgáz átlagfogyasztás mértékéig érvényes, rezsicsökkentett árának köszönhetően átlagosan havi 181 ezer forint marad minden egyes magyar család kasszájában. Éves szinten pedig nagyjából 2 millió 175 ezer forintról beszélhetünk.

Miért nem lehetett fenntartani a korábbi rendszert, mi tette szükségessé a limit bevezetését?

Egész Európa nyögi a jelenlegi energiaválságot. Az egésznek a háború az oka, az elhibázott szankciók pedig csak tetézik a bajt, hiszen átgondolatlanságuk az uniós országokat jobban sújtja, mint Oroszországot. A magyar kormány azonban Európában elsőként hozott olyan döntést, hogy Magyarország lakosságának védelmére a mostani energiaválságban is biztosítja minden magyar háztartás számára az immáron tízedik éve fenntartott rezsicsökkentést. A kormány döntésének köszönhetően a magyarországi felhasználók rezsicsökkentett áron vásárolhatnak áramot és földgázt továbbra is a rendeletben meghatározott mennyiségig.

A családok mit kapnak?

A nagycsaládosok a rezsicsökkentett mennyiségen felül földgáz esetében további nagycsaládos kedvezményt tudnak igénybe venni, amivel a háromgyermekes család további 550 ezer forintot, a négy gyermeket nevelők plusz 875 ezer forintot, az ötgyermekesek pedig további 1 millió 100 ezer forintot tudnak megtakarítani évente. Szeptember 30-ig több mint 46 ezer nagycsalád igényelte a kormányablakokban a kedvezményt. De más speciális élethelyzetben lévők is átlag feletti támogatást kapnak: a központi gázfűtést igénybe vevő társasházak, lakásszövetkezetek, az elektromos gyógyászati segédeszközt használók és a többgenerációs családi házakban élők. Ez utóbbiak közül már több mint 21 ezren kértek igazolást a településük jegyzőjétől, és nyújtották azt be a gázszolgáltatójuk számára. Emellett kedvezményes barnakőszén és tűzifaprogramot is indítottunk. A kormány és a Fidesz-KDNP képviselői azon dolgoznak, hogy az emberekkel közösen, egymást segítve, támogatva Magyarország túlélje ezt a brutális időszakot, amit az elhibázott brüsszeli szankciók következtében az egekbe szökő energiaárak és az elszabadult infláció határoznak meg.

Vannak-e nemzetközi érdeklődések arra nézve, hogy a magyar módszert átvennék?

Noha a hazai baloldali sajtó átvette a balos politikusok mantráit, miszerint a rezsicsökkentés nem működik, mégis egyre több ország alkalmazza a magyar mintát. Legutóbb Franciaország jelentett be egy 45 milliárd eurós csomagot, amellyel a családokat tervezik támogatni. Megszabják, hogy a szolgáltatók legfeljebb milyen mértékben emelhetnek árakat és jövőre energiavállalatokat sújtó különadót vetnek ki. Lengyelországban is rezsicsökkentést terveznek, amit múlt hét csütörtökön – szeptember 29-én – meg is szavazott a lengyel parlament alsóháza. Ott a tervek szerint 2000 kilowattórás fogyasztásig fagyasztják majd be az áram árát. Azok az országok is, melyek eddig leszólták a magyar rezsicsökkentést, most egymás után vezetnek be hasonló intézkedéseket. Azonban még mindig a magyar családok számára nyújtott rezsicsökkentés a legnagyobb egész Európában. Mi a nemzeti átlagjövedelem 30 százalékát adjuk rezsitámogatásként, szemben a németek 20 és az osztrákok 6 százalékával.

Ha véget ér az „energetikai háború” és rendeződik a helyzet, akkor visszaállhat a régi rendszer?

A szankciók lokális háborúból globális gazdasági háborút csináltak. A világgazdaságot visszaesés, az európai gazdaságot megroppanás fenyegeti. A Nyugat ma a háború pártján, Magyarország viszont a béke oldalán áll. A háború folytatása és mélyítése helyett a béke a megoldás.

Brüsszel hazudott a szankciókról, az Oroszországra kivetett szankciók nem hozták el az ukrajnai háború végét, az európai emberek szegényebbek lettek, Oroszország viszont nem esett térdre. A háború óta, fél év alatt Oroszország 158 milliárd euró bevételre tett szert, csak a megemelt energiaexportból. Ez több mint Oroszország 2021-es teljes éves exportbevétele, ráadásul ennek a pénznek a felét, 85 milliárd eurót az Európai Unió országai fizették ki. Eközben Európában a szankciók bevezetése óta az infláció vágtat, az európai emberek szegényebbek lettek, válság és energiahiány fenyeget, az energiaárak az egekbe emelkedtek. Ez a fegyver visszafelé sült el, a szankciókkal Európa lábon lőtte önmagát.

Az energiaárak drasztikus növekedését a szankciók váltották ki. Még a háború ténye sem hozott olyan magas gázárat, mint az energetikai szankciók bevezetését követő időszak.

Ha a szankciókat hatályon kívül helyeznék, az árak rögtön a felére esnének vissza, és az infláció is legalább megfeleződne. Szankciók nélkül az európai gazdaság újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót. A gazdasági szankciókat Magyarország mindig fenntartásokkal kezelte.

Aggályainkat minden európai fórumon nyíltan képviseltük akkor is, amikor egyedül maradtunk a véleményünkkel. Érveinket figyelmen kívül hagyták, és a szankciókat Európa összes országára ráerőltették.

Európában elsőként Magyarországon kérdezzük meg az emberek véleményét a szankciókról. A szankciókról a brüsszeli bürokraták és az európai elit döntött, az európai embereket nem kérdezte meg senki. A szankciók árát azonban az európai emberek fizetik meg. Ezért indítjuk el a nemzeti konzultációt.

Mindemellett fontos, hogy Magyarország energiaellátása így is biztosított, lesz elegendő földgáz, villamos energia és kőolaj is. A szankciók ugyan súlyos károkat okoznak az országnak, de jó esély van arra, hogy Magyarország ebből a válságból is megerősödve jön majd ki.

A rezsicsökkentés akkor lett bevezetve, amikor „olcsó” volt energia. Mennyire fenntartható a rendszer és éves viszonylatban mennyi mínuszt jelent a büdzsének?

Az elszálló energiaárak mellett is arra törekszik a kormány, hogy az átlagfogyasztásig a mostani rezsicsökkentett árat kelljen fizetni a gázra és az áramra. Ezért a rezsivédelmi alap 670 milliárd forint kiadással számol a jövő évre.

Paks mennyiben segíti az alacsony áram piacra juttatását?

Paks nélkül elég nagy gondban lennénk. Jelenleg az atomenergia az egyik legbiztonságosabb, legzöldebb és legolcsóbb energiafajta, ez szavatolja a magyar családok számára, hogy az energiaválság kellős közepén is rendkívül kedvezményes áron jussanak hozzá a villamosenergiához. Az atomenergiáról Európában is egyre többen vélekednek így. Nemhiába jelennek meg egyre sűrűbben olyan hírek, hogy több országban is meghosszabbítják a bezárásra ítélt atomerőművek üzemidejét, vagy épp új erőműveket akarnak felépíteni.

Paks 2 mit jelent majd a nemzetgazdaságnak?

Talán sosem volt fontosabb kérdés Paks2, mint a mostani és elkövetkező időszakban. Szerencsére az EU is kimondta, hogy a nukleáris energia békés célú felhasználása nem esik semmilyen korlátozás alá. Stratégiai fontosságú, hogy 2030-ig megépüljön Paks2 és üzembe is álljon, hiszen Magyarország szuverenitásának egyik alapja az energiabiztonság, amit a tiszta, zöld és olcsó atomenergiával lehet leginkább garantálni. A két új blokkal az erőmű kapacitása 2000 megawattról 4400 megawattra fog emelkedni, ezzel pedig Magyarország hatalmas lépést tesz villamosenergia terén az önellátás irányába. Ez a mostani helyzetben, amikor a nemzetközi energiapiacon teljesen eszement módon nőnek az árak, hatalmas előnyt jelent majd hazánk számára. Kár, hogy a hazai baloldal folyamatosan gáncsolta a Paks2 projektet. Egészen másként alakulhatna a helyzet, ha már termelnének az új blokkok.